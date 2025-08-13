EdiGrand - giá trị thượng lưu, niềm kiêu hãnh của chủ sở hữu

(VTC News) -

Phương Đông Wonder Island - đại đô thị nghỉ dưỡng và thương mại tại cửa ngõ Vân Đồn

Từ ngày 1/7/2025, Vân Đồn chính thức trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh Quảng Ninh sau quá trình sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đảo ngọc, mở ra nhiều vận hội lớn chưa từng có cho vùng đất này.

Giữa sự hoan hỉ ấy, Phương Đông Wonder Island (khu đô thị mới xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) - khu đô thị nghỉ dưỡng và thương mại phức hợp lớn nhất tại Vân Đồn - trở thành một ngôi sao sáng của thị trường bất động sản. Tọa lạc ngay cửa ngõ Vân Đồn, dự án sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền tiếp giáp trực tiếp vịnh Bái Tử Long – một trong hai vịnh đẹp nhất Quảng Ninh, cùng trục đại lộ trung tâm rộng 58m, tuyến đường huyết mạch kết nối sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc và các khu đô thị trọng điểm.

Phối cảnh tổng thể Phương Đông Wonder Island.

Là một phân khu cao cấp trong đại đô thị Phương Đông Wonder Island, EdiGrand thừa hưởng những lợi thế về vị trí khi nằm trên trục đại lộ trung tâm rộng 58m – tuyến đường huyết mạch kết nối sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc và các khu đô thị trọng điểm.

Vị trí này giúp EdiGrand dễ dàng tiếp cận các tiện ích được đầu tư tối đa và tích hợp công nghệ tiên tiến, bao gồm bãi tắm hoạt động 24/7, bến du thuyền, quảng trường nhạc nước ven biển, trung tâm thương mại rộng lớn với nhiều thương hiệu quốc tế, khu giải trí – ẩm thực, phố đêm, trung tâm y tế chuẩn quốc tế, trường liên cấp, công viên nước bốn mùa, khu thể thao đa năng, công viên chủ đề khủng long, bể bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, resort dưỡng lão… Tất cả tạo nên một hệ sinh thái đô thị hiện đại, đa ngành, đáp ứng đa dạng nhu cầu sống, làm việc và giải trí của cư dân.

EdiGrand – vừa là sản phẩm đầu tư, vừa là niềm tự hào của gia chủ

Nói riêng về EdiGrand, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông cho biết, đây là dòng sản phẩm cao cấp kết hợp hài hòa giữa lưu trú và thương mại, đón đầu xu hướng boutique hotel và wellness retreat sang trọng đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường nghỉ dưỡng. Không chỉ là lựa chọn đầu tư dành cho các nhà đầu tư tinh tế, EdiGrand còn kiến tạo nên một không gian sống cao cấp, nơi chủ nhân có thể tận hưởng nhịp sống ven biển phồn hoa, đồng thời khai thác mô hình kinh doanh linh hoạt, tối ưu lợi nhuận dài hạn.

EdiGrand là dòng sản phẩm cao cấp kết hợp hài hòa giữa lưu trú và thương mại.

Mỗi căn EdiGrand sở hữu diện tích rộng từ 236m2 đến 265m2, được thiết kế tinh tế để hòa quyện giữa tiện nghi hiện đại và trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn. Đây không chỉ là chốn an trú thanh bình, nơi gia chủ có thể tận hưởng cuộc sống thư thái bên bờ biển, mà còn là trung tâm kết nối các giá trị thịnh vượng, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh đa dạng và hiệu quả.

Sản phẩm phù hợp với các mô hình boutique hotel, wellness spa, nhà hàng cao cấp, tạo nên không gian sang trọng với khả năng khai thác kinh doanh 24/7.

Phương Đông Wonder Island có vị trí đẹp bên bờ biển Vân Đồn.

EdiGrand vận hành theo mô hình Shoptel – sự kết hợp giữa boutique hotel cao cấp và nhà phố thương mại đa năng, mang đến giải pháp kinh doanh linh hoạt và hiệu quả. Các ngành hàng phù hợp với phân khu này bao gồm khách sạn và dịch vụ lưu trú như boutique hotel hoặc mini resort sang trọng; café, lounge, rooftop bar – những điểm đến trải nghiệm, check-in thu hút khách du lịch; dịch vụ du lịch như văn phòng đặt tour, cho thuê xe, trải nghiệm đặc sản địa phương; cùng các trung tâm wellness như spa, trị liệu, fitness hướng đến khách nghỉ dưỡng tìm kiếm sự thư giãn và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Sự đa dạng trong mô hình kinh doanh không chỉ giúp tăng tỷ lệ lấp đầy mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh sôi động.

Pháp lý minh bạch với sổ đỏ sở hữu lâu dài từng lô là một trong những điểm cộng lớn của EdiGrand, giúp khách hàng yên tâm khi đầu tư hoặc an cư lâu dài. Sự rõ ràng trong pháp lý góp phần nâng cao tính thanh khoản và giá trị tài sản theo thời gian, đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Việc EdiGrand được khởi công ngay trước thềm sự kiện Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển đô thị hiện đại của khu vực này.