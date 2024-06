Đứt cáp vận thang ở Hà Nội, 3 người chết, 7 người bị thương

(VTC News) -

Chiều 24/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vụ tai nạn xảy ra hôm 18/6 tại công trình nâng cấp, mở rộng Trường mầm non Đông Yên B (thôn Việt Yên, xã Đông Yên).

Khoảng 19h10 cùng ngày, công nhân Đỗ Danh Th. (SN 1975, trú tại xã Việt Yên, huyện Quốc Oai) đang ở dưới lán công trường xây dựng thì thấy mất điện.

Khu vực thang vận xảy ra tai nạn lao động. (Ảnh: Công an nhân dân).

Anh Th. đi lên phía sau công trường (khu vực để thang tời vật liệu) để kiểm tra thì phát hiện 10 người bị thương nằm dưới đất. Ngay lập tức, anh Th. gọi một số người khác trong công trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây.

Đến khoảng hơn 2h cùng ngày, do thương tích quá nặng nên 3 nạn nhân không qua khỏi. Những người này gồm: Nguyễn Đình Th. (SN 1976; trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai), Lò Văn S. (SN 2001; trú tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La), Nguyễn Văn Y. (SN 1988; trú tại huyện Bắc Mê, Hà Giang).

7 nạn nhân còn lại bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Quân 105 Sơn Tây.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Quốc Oai khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội, Công an xã Đông Yên xác minh, điều tra.