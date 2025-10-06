'Đường về hạnh phúc' thu hút 1.000 bậc cha mẹ tham gia trong lần thứ 7 tổ chức

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 4 -5/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Thạc sĩ Tâm lý, Chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh (Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành) dẫn dắt. Xuyên suốt hai ngày là bầu không khí hội trường ngập tràn cảm xúc và sự quyết tâm thay đổi.

Giao tiếp đúng với chính mình - cội rễ của thành công

Tâm điểm của chương trình là thông điệp mạnh mẽ về mối quan hệ với chính mình. Thạc sĩ tâm lý, Chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh khẳng định: "Một người có mối quan hệ hoàn hảo với chính mình thì họ sẽ trở nên cực kỳ thành công. Lý do bạn có bất hòa với người khác là do bạn có bất hòa với chính bản thân mình."

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lanh nhấn mạnh, việc học cách giao tiếp đúng với chính mình sẽ giúp xóa bỏ những niềm tin giới hạn, từ đó mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Các bậc cha mẹ sẽ trở nên trí tuệ hơn, minh triết hơn trong việc giao tiếp với chính mình, từ đó lan tỏa sự thấu hiểu và yêu thương đến các con. Điều này không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình mà còn được kỳ vọng sẽ "mang con người mới" vào cả ba môi trường: Gia đình, công việc và xã hội.

Thạc sĩ tâm lý, Chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh tại chương trình.

Giải phóng tức giận để kết nối yêu thương

Một trong những nội dung trọng tâm và thiết thực nhất được chuyên gia Nguyễn Thị Lanh hướng dẫn là kỹ thuật giải phóng cơn tức giận. Bởi lẽ, sự tức giận tích tụ chính là rào cản lớn nhất ngăn cha mẹ kết nối với con cái.

Điển hình là trường hợp của Anh Võ Văn Kiệt ( TP.HCM), người từng áp dụng các biện pháp tiêu cực như đánh con, cấm đoán vì "tư duy sai nên tạo ra hành động không tích cực." Anh đã học được cách thay thế cơn giận bằng tình yêu thương và lòng biết ơn, giúp gia đình hòa thuận trở lại.

Khách hàng tham gia chương trình Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc.

Chữa lành tổn thương để ngăn lỗi lầm lặp lại

Một nội dung cốt lõi khác của chương trình là xóa bỏ những tổn thương trong quá khứ mà cha mẹ từng gánh chịu. Những tổn thương này, dù vô tình hay hữu ý, thường bị chôn sâu và trở thành một phần của khuôn mẫu hành vi và vô tình được "lập trình" để phản ứng và dạy con theo cách cũ – chính là cách họ đã từng được nuôi dạy hoặc cách họ đã từng bị tổn thương.

Chương trình đã tập trung vào việc giúp cha mẹ nhận diện, đối diện và chuyển hóa những "di sản" cảm xúc tiêu cực này. Bằng cách thấu hiểu và xoa dịu những "đứa trẻ bên trong" đã từng bị tổn thương của chính mình, cha mẹ có thể phá vỡ chuỗi phản ứng tự động đó. Khi không còn bị quá khứ chi phối, họ sẽ có cách nuôi dạy mới: nuôi dạy bằng tình yêu thương có ý thức, sự thấu cảm, dẫn dắt thay vì bằng nỗi sợ hãi và phản ứng phòng vệ của những vết thương cũ.

Đây không chỉ là việc chữa lành cho cha mẹ mà còn là món quà vô giá dành cho con cái, thế hệ tiếp theo sẽ không phải gánh chịu những gánh nặng cảm xúc không phải của chúng.

Bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Lan Chi (Bắc Ninh) chia sẻ về sự quyết tâm tham gia chương trình: "Tôi biết đến cô Lanh từ năm 2022, nhưng lúc đó vấn đề và nỗi đau chưa đủ lớn. Đến năm 2025, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục lặp lại những tổn thương trong quá khứ lên con, nên đã quyết tâm tham gia chương trình. Mục tiêu là kết nối lại với con, nói lời và hành động yêu thương một cách chân thành.”

Giá trị của chương trình Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc mang lại chính là yếu tố thu hút hàng chục nghìn bậc cha mẹ.

Chương trình "Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc” đã khép lại hai ngày thành công. Sau 7 lần tổ chức, thu hút tổng số hơn 10.000 bậc cha mẹ tham gia, chương trình đã khẳng định sự uy tín và giá trị của chương trình đem lại; đồng thời để lại niềm tin mạnh mẽ rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể trở thành người kiến tạo hạnh phúc cho chính mình và gia đình bằng tình yêu thương và lòng biết ơn.

Vào 3 ngày cuối tuần 10,11,12/10 tới đây, Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành sẽ tổ chức một chương trình hoàn toàn miễn phí để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) nhằm giúp các chị em phụ nữ thấu hiểu, kết nối yêu thương với chính mình, từ đó định hướng và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bạn quan tâm hãy đăng ký tham gia tại đường link này: https://phunu.minhtrithanh.com/