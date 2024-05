Đường về Hà Nội thông thoáng bất ngờ, TP.HCM kẹt cứng ngày cuối cùng nghỉ lễ

Lực lượng công an các địa phương đã huy động 100% cán bộ, chến sĩ tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn Nhân dân đi lại an toàn.