Đường hoa Nguyễn Huệ đón 1,8 triệu khách, TP.HCM giữ đại cảnh ngựa đến tháng 3

(VTC News) -

21h tối nay, mùng 6 Tết, đường hoa TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026 (trước đây là Đường hoa Nguyễn Huệ) tại phường Sài Gòn chính thức bế mạc với buổi biểu diễn công nghệ mapping lượt cuối cùng, sau 8 ngày mở cửa đón khách vui chơi Tết.

Theo thông lệ, đại cảnh cổng chào và cổng kết của đường hoa sẽ tiếp tục được giữ lại phục vụ người dân đến 21h ngày 22/3, theo chủ trương của UBND TP.HCM áp dụng từ năm 2022.

21h tối nay, mùng 6 Tết, Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, khép lại mùa Tết sôi động với 1,8 triệu khách tham quan.

Năm nay, đường hoa lần đầu tiên có hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan, thưởng lãm.

Theo Ban tổ chức, buổi biểu diễn công nghệ mapping tối nay là buổi biểu diễn lần thứ 22 trong dịp Tết, với năm kịch bản tương ứng ngũ hành kim – mộc – thủy – hỏa – thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển, luân chuyển và biến đổi không ngừng nghỉ.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ đón 1,8 triệu khách tham quan, vui chơi.

Đặc biệt, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã tạo ra những phiên bản phù hợp, và đã được triển khai trên đường hoa, góp phần làm phong phú trải nghiệm du xuân của người dân và du khách.

Tết Bính Ngọ 2026 cũng đánh dấu sự mở rộng của Đường hoa TP.HCM, khi được tổ chức đồng bộ tại 3 điểm, là Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương), và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu).

Theo ghi nhận tổng cả 3 địa điểm, đã có hơn 2,2 triệu lượt khách tham quan, vui chơi Tết.

Đại cảnh đầu và cuối đường hoa sẽ giữ lại phục vụ người dân, du khách đến 22/3.

Đại cảnh ngựa ở cuối đường hoa được giữ lại cho khách tham quan.

Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Năm nay, đường hoa tạo dấu ấn khi lần đầu triển khai hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian.

Mô hình mới mang đến nhiều góc nhìn khác nhau, khiến không ít du khách quay lại nhiều lần để thưởng thức trọn vẹn các hoạt động. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân đã đổ về Đường hoa để du xuân và chụp ảnh lưu niệm trong không khí rộn ràng đầu năm.

Không chỉ người dân trong thành phố, đông đảo du khách từ các tỉnh, thành lân cận và khách quốc tế cũng đến chiêm ngưỡng không gian lễ hội đặc sắc, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt dịp Tết.