Trong đó, đường bay Hà Nội - TP.HCM đứng ở vị trí dẫn đầu với với số lượng 949.246 ghế cung ứng, vượt qua nhiều đường bay nội địa tại các quốc gia khác như Jakarta - Makassar (Indonesia) đứng thứ 2 với tổng số 569.526 ghế cung ứng, đường bay Jakarta - Bali ở vị trí thứ 3 với số ghế cung ứng đạt 473.276 ghế, đường bay Cebu - Manila (Philipppines) đứng thứ 4 với tổng số ghế cung ứng trong tháng 8 đạt 450.053 ghế.

Ngoài ra, hai đường bay khác của Việt Nam là Đà Nẵng - TP.HCM xếp ở vị trí thứ 5 với tổng số ghế cung ứng đạt 427.779 ghế và đường bay Đà Nẵng - Hà Nội xếp ở vị trí thứ 7 của đường bay bận rộn nhất Đông Nam Á (công suất trên tuyến bay này đã giảm 31% so với tháng trước theo dữ liệu phân tích của OAG Aviation).

Top 10 các đường bay nội địa bận rộn nhất Đông Nam Á còn có các đường bay của Indonesia như Surabaya - Makassar, Jakarta - Medan, Jakarta - Surabaya và Davao - Manila (Philippines).

Đường bay Hà Nội - TP.HCM đông khách nhất Đông Nam Á. (Ảnh minh họa)

Mới đây, để chuẩn bị và đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các hãng hàng không Việt Nam đều đã có kế hoạch triển khai tăng số lượng chuyến bay trên các đường bay, đặc biệt là các đường bay du lịch nội địa.

Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 30/8 đến 3/9, về tổng thể, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023; số chuyến bay quốc tế bình quân là 241chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Với riêng hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa, đường bay trục Bắc Nam (các đường bay kết nối 3 thành phố lớn: Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM), các hãng đẩy mạnh khai thác với số chuyến bay tăng cao, bình quân 241 chuyến/ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế cho thấy, đây vẫn là các đường bay sôi động nhất trong nước, với tần suất khai thác lớn trong không chỉ vào những dịp lễ lớn của năm mà cả những ngày thường.

Các đường bay du lịch nội địa (đến các địa phương như Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc) và đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương cũng được các hãng đẩy mạnh khai thác, với bình quân 171 chuyến/ngày trên các đường bay du lịch nội địa và 187 chuyến/ngày đến các địa phương khác, tăng lần lượt 2% và 4% so với tuần trước nghỉ lễ.

"Việc tăng cường khai thác số chuyến bay trong dịp nghỉ lễ tới đây, đặc biệt trên các đường bay nội địa đã cho phép các hãng hàng không Việt Nam bổ sung cung ứng số lượng ghế ra thị trường.Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 20/8, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng hơn so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ, khoảng 20%", Cục Hàng không cho biết.