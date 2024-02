Dược phẩm Hoa Linh - Thương hiệu Việt được tin dùng

(VTC News) -

22 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu

Công ty Dược phẩm Hoa Linh thành lập năm 2001 - từ truyền thống gia đình và niềm đam mê lĩnh vực dược học, y học của những người sáng lập, cũng là những người thầy thuốc (các dược sĩ và bác sĩ).

Ngay từ khi thành lập, Dược phẩm Hoa Linh đã xác định mục tiêu hoạt động cho riêng mình, đó là “tạo ra những sản phẩm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

Để đạt mục tiêu đó, lãnh đạo công ty xác định: “Chất lượng sản phẩm, chính là yếu tố tiên quyết, tạo nên thành công cho Dược phẩm Hoa Linh”, khẳng định vị thế của một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực dược phẩm.

Hệ sinh thái sản phẩm gây ấn tượng

Sở hữu hệ sinh thái sản phẩm chất lượng tốt, có giá trị thiết thực, Hoa Linh đã trở thành thương hiệu tin dùng của nhiều gia đình Việt. Mới đây Dược phẩm Hoa Linh đã vinh dự lọt Top 5 Công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2023, do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) khảo sát và công bố.

Đại diện Công ty Dược phẩm Hoa Linh nhận giải thưởng Top 5 Công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2023.

Theo đại diện Hoa Linh, giải thưởng cho thấy sự yêu mến, tin tưởng của người tiêu dùng đối với thương hiệu và các sản phẩm của Hoa Linh. Trong đó, phải kể đến dòng sản phẩm nổi tiếng - Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân.

Theo số liệu từ công ty phân tích dữ liệu thị trường TMĐT YouNet ECI, Nguyên Xuân là thương hiệu Việt Nam có mặt trong Top 10 thương hiệu dầu gội có tổng doanh thu GMV lớn nhất trên 3 sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki) năm 2023 (Nguồn: Theo Cafebiz.vn).

(Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh)

Trong Top 10 sản phẩm dầu gội đạt doanh thu lớn nhất trên TMĐT (theo dữ liệu của YouNet ECI), Nguyên Xuân cũng là thương hiệu Việt có tới hai dòng sản phẩm là Nguyên Xuân Dưỡng Tóc và Nguyên Xuân Bồng Bềnh lọt vào danh sách. Các thương hiệu nước ngoài khác đều chỉ có một sản phẩm (Nguồn: Theo Cafebiz.vn).

(Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh)

Nghiên cứu của NielsenIQ Việt Nam cho thấy, Nguyên Xuân là thương hiệu dầu gội dược liệu được trên 80% người dùng cân nhắc sử dụng trong tương lai.

Nguyên Xuân còn là dầu gội dược liệu được Bệnh viện Da liễu Trung ương chứng nhận dưỡng tóc an toàn, không gây kích ứng và dị ứng ở da (theo Giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu số 594/BVDLTW-TNLS); được 89% người dùng đề cử sau khi sử dụng theo kết quả của Cộng đồng đánh giá lớn nhất châu Á Try and Review.

Trước đó, 2 dòng sản phẩm “Viên ngậm Bảo Thanh NS không đường” và “Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chuyên gia” được vinh danh Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Dược phẩm Hoa Linh được vinh danh ở giải thưởng danh giá này.

Dược phẩm Hoa Linh là doanh nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ sản xuất kẹo cứng Lozenges vào dây chuyền sản xuất, đưa ra thị trường sản phẩm viên ngậm thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, đảm bảo tiêu chí tiện dụng, hiệu quả, thích hợp cho tất cả mọi người (cả những người bị tiểu đường, người kiêng đường hoặc không thích dùng đường).

Các sản phẩm mang thương hiệu thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã vinh dự được Bộ Y tế trao tặng giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” (năm 2014), nhằm tôn vinh sản phẩm được sản xuất trong nước chất lượng tốt.

Bên cạnh đó, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chuyên gia là dòng sản phẩm mới, được bổ sung thêm thành phần Dạ Cẩm (cây loét miệng), chiết xuất hạt trà xanh, cùng các dược liệu… không chỉ có tác dụng làm sạch, ngừa sâu răng như kem đánh răng thông thường, mà còn giúp bảo vệ lợi, giữ chắc chân răng.

Ngọc Châu được 88% người tiêu dùng cân nhắc sử dụng trong tương lai - theo nghiên cứu của NielsenIQ Việt Nam.

Và DDVS phụ nữ Dạ Hương, hơn 20 năm có mặt trên thị trường đã trở thành thương hiệu được chọn mua nhiều nhất (Số 1) tại Việt Nam trong suốt 10 năm liên tiếp (2013 - 2023) - Theo dữ liệu của Kantar từ Worldpanel Division - Household Panel - Thành thị 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam - 10 năm tính từ tháng 9/2013 – 9/2023 - Ngành Dung dịch Vệ sinh Phụ nữ.

Đặc biệt, mới đây, tại Chương trình bình chọn và công bố: “The Best Of Vietnam 2023”, Dược phẩm Hoa Linh được vinh danh Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam (năm 2023), trong lĩnh vực dược phẩm.

Đại diện Hoa Linh nhấn mạnh, các giải thưởng, chứng nhận nói trên chính là cộng hưởng của chất lượng và niềm tin yêu đến từ khách hàng dành cho Dược phẩm Hoa Linh. Đồng thời, minh chứng về việc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hoa Linh ngày càng đáp ứng tốt hơn về tính hiệu quả - an toàn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và là những sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng tín nhiệm, yêu dùng.