Dùng ô tô trên 8 chỗ để kinh doanh taxi sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ (có hiệu lực từ 1/3/2026).

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và với tổ chức là 150 triệu đồng.

Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ bị phạt tới 150 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở lên hoặc ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 8 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Sử dụng phương tiện thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ mà không có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã theo quy định hoặc sử dụng phương tiện không thuộc quyền sử dụng hợp pháp để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ cũng sẽ phạt 3-5 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, hoạt động trạm thu phí đường bộ, Nghị định quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Tự ý chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác; phá hủy, làm giả, xoá dữ liệu hoặc can thiệp nội dung thẻ đầu cuối; mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

Phạt 10-20 triệu đồng với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, đúng giá trị cho từng đối tượng phải trả tại trạm thu phí; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phá hoại, đánh cắp dữ liệu hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán điện tử giao thông đường bộ...

Về xử phạt người điều khiển ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ, Chính phủ quy định phạt 300-500 nghìn đồng với hành vi vi phạm không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định.

Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước hoặc sử dụng phần mềm tính tiền mà không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách; lái xe khách tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết… sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Theo quy định mới của Chính phủ, hành vi không thực hiện việc miễn giảm giá vé đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác theo quy định có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Về xử phạt nhân viên phục vụ trên xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, Nghị định nêu rõ phạt tiền 100-200 nghìn đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của nhân viên phục vụ trên xe theo quy định.

Mức phạt trên cũng sẽ áp dụng với nhân viên phục vụ trên xe buýt thực hiện hành vi vi phạm: thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử); thu tiền vé cao hơn quy định.

Nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nếu thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử); thu tiền vé cao hơn quy định, sẽ bị phạt 300-400 nghìn đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.