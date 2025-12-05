Cục CSGT xử phạt tài xế bị nghi là 'chim mồi' ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(VTC News) -

Từ thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội về xe tải được cho là “chim mồi”, “bẫy” lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT xác minh và xử lý xe ô tô tải biển số 24H-022.xx vi phạm đi vào làn dừng xe khẩn cấp, tại km 207+ 100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai) vào hồi 15h49 ngày 30/11.

Qua xác minh, lái xe Nguyễn Văn L. (SN 1994, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên chạy chậm ở làn đường dừng xe khẩn cấp.

Xe tải được cho là "chim mồi" trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm. Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Nếu có hiện tượng được cho là “chim mồi” rất mong người dân cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539 (có dùng tài khoản Zalo).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh một ô tô tải đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, chiếc xe này đi với tốc độ chậm, lấn một phần sang làn đường dừng khẩn cấp. Bên trái xe tải chỉ còn khoảng cách nhỏ với vạch liền, nếu xe phía sau vượt lên đè vạch sẽ vi phạm giao thông.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, chiếc xe tải trên là "chim mồi", cố tình "bẫy" tài xế khác không đủ kiên nhẫn vượt lên sẽ "dính" phạt nguội.