Dùng lì xì của con trai để cưới vợ mới, ông bố nhận cái kết bẽ bàng

(VTC News) -

Một người bố tại Trung Quốc phải đối mặt với phán quyết gây chú ý khi tự ý rút toàn bộ tiền lì xì tích góp nhiều năm của con trai để tổ chức đám cưới lần hai. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội về quyền tài sản của trẻ em và trách nhiệm của cha mẹ sau ly hôn.

Sau khi bố mẹ ly hôn hai năm trước, Tiểu Huy (10 tuổi) ở cùng bố. Trong nhiều năm, cậu bé nhận tiền lì xì mỗi dịp Tết Nguyên đán từ họ hàng và người quen, tích góp được hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đồng). Số tiền này được gửi vào một tài khoản ngân hàng riêng do bố của cậu đứng ra mở và quản lý thay con.

Sau khi người bố quyết định tái hôn, Tiểu Huy được chuyển sang sống cùng mẹ. Trong quá trình kiểm tra tài khoản, người mẹ phát hiện toàn bộ số tiền lì xì, khoảng 82.750 nhân dân tệ (tương đương 315 triệu đồng), bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi đã bị rút sạch.

Người bố dùng toàn bộ tiền lì xì của Tiểu Huy cho việc tái hôn. (Ảnh minh hoạ - Getty)

Qua xác minh, người bố đã sử dụng toàn bộ số tiền này để chi trả cho lễ cưới lần hai của mình mà không hề hỏi ý kiến con trai. Khi Tiểu Huy yêu cầu hoàn trả, bố cậu liền từ chối. Ông cho rằng tiền lì xì chủ yếu do họ hàng bên nội tặng nên chỉ có ý định giao lại cho con khi trưởng thành.

Không đạt được thỏa thuận, cậu bé quyết định nộp đơn kiện chính bố ruột ra tòa. Người bố sau đó cho rằng vụ kiện có sự tác động từ phía mẹ của Tiểu Huy.

Trong quá trình xét xử, tòa án phán quyết tiền lì xì là tài sản riêng của đứa trẻ, dù tài khoản do cha mẹ hoặc người giám hộ đứng tên quản lý. Tòa cũng nhấn mạnh cha mẹ chỉ có quyền giữ hộ, quản lý tài sản của con chưa thành niên và không được tự ý sử dụng cho mục đích cá nhân.

Việc bố của Tiểu Huy tự ý rút tiền để tổ chức đám cưới được xem là hành vi xâm phạm quyền tài sản của trẻ vị thành niên. Vì vậy, tòa án ra phán quyết buộc người bố phải hoàn trả đầy đủ 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi cho con trai.

Tại Trung Quốc, tiền lì xì dịp Tết Nguyên đán không chỉ mang ý nghĩa lấy may đầu năm mà còn được xem là món quà dành riêng cho người nhận, thường là trẻ em hoặc người chưa lập gia đình.

Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền này thường được cha mẹ giữ hộ vì nhiều lý do, như để cân đối tiền mừng với người khác hoặc tránh việc trẻ tự tiện tiêu hết.

Tòa án ra phán quyết buộc người bố phải hoàn trả đầy đủ tiền lì xì cả gốc lẫn lãi. (Ảnh minh hoạ - AP)

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tiền lì xì được coi là tài sản hợp pháp của đứa trẻ. Trẻ dưới 8 tuổi không được tự ý sử dụng tiền lì xì, trong khi trẻ từ 8 tuổi trở lên có thể dùng số tiền này cho những nhu cầu phù hợp với lứa tuổi như học tập, vui chơi hay sinh hoạt cá nhân.

Với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của con chưa thành niên và có thể thay con quản lý hoặc giữ hộ tiền lì xì vì lợi ích của đứa trẻ. Tuy nhiên, họ không có quyền tịch thu hoặc sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người lên án hành động của người bố. Một cư dân mạng bình luận: “Nếu kinh tế túng thiếu như vậy thì sao còn cưới vợ mới? Không hiểu sao vẫn có người đồng ý lấy ông ta”.

Một bình luận khác cho rằng: “Nếu nói tiền lì xì là quà xã giao của người lớn thì ít nhất một nửa cũng phải thuộc về mẹ đứa trẻ. Rõ ràng người đàn ông này chỉ muốn giữ hết cho riêng mình".