Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, 11 học sinh ở Thái Nguyên bị khởi tố

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 11 bị can là học sinh về tội Gây rối trật tự công cộng, theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài 11 đối tượng đã bị khởi tố, các đối tượng còn lại, tùy mức độ vi phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra chuyển tài liệu liên quan đến Công an xã Chợ Đồn để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Các bị can gồm: Lê Đăng Hải N, Đàm Hướng Q, Nghiêm Xuân T, Triệu Phúc T, Lường Nhật L, Bàn Duy T, Đặng Văn K, Bàn Tiến L (đều sinh năm 2009); Chu Quốc T (sinh năm 2007); Chu Đức H và Long Đức H (sinh năm 2008). Các đối tượng trú tại các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh, Nam Cường (tỉnh Thái Nguyên), hiện đều là học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn xã Chợ Đồn và Nghĩa Tá.

Trước đó tại thôn 4, xã Chợ Đồn, Tổ tuần tra Công an xã Chợ Đồn phát hiện ba đối tượng Triệu Phúc T, Lường Nhật L và Nông Quốc T (đều sinh năm 2010, trú tại thôn Nà Càng, xã Chợ Đồn) điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, chở ba người, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách, đánh võng. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Lê Đăng Hải N và Chu Quốc T, hai nhóm thanh thiếu niên, với tổng số 16 đối tượng thuộc xã Chợ Đồn và xã Nghĩa Tá, đã lên mạng xã hội kêu gọi, tập hợp lực lượng để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi hẹn nhau trên mạng, các đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao nhọn, phóng lợn, gậy sắt, đinh ba, vỏ chai thủy tinh; điều khiển xe mô tô rượt đuổi và đánh nhau trên các tuyến đường thuộc các thôn 5, 6, 7 và 14 (xã Chợ Đồn).

Khi hai nhóm gặp nhau tại đoạn đường nội thị thôn 7, các đối tượng đã ném vỏ chai bia về phía đối phương, gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng.

Sau đó, hai nhóm tiếp tục liên hệ qua mạng xã hội, tập hợp thêm người, chuẩn bị hung khí và hẹn tiếp tục đánh nhau tại địa bàn xã Chợ Đồn. Tuy nhiên, các hành vi này đã bị Tổ tuần tra Công an xã Chợ Đồn kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Đối với các đối tượng còn lại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an xã Chợ Đồn để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm và dịp cận Tết Nguyên đán, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.