Dùng bình xịt hơi cay tấn công nữ nhân viên cắt tóc, người đàn ông lĩnh án

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử phúc thẩm, quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án 5 năm tù về tội "Cướp tài sản" đối với bị cáo Phạm Minh Sơn (SN 1985, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Phạm Minh Sơn lĩnh 5 năm tù. (Ảnh: T.A)

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 14h15 ngày 22/9/2023, bà V.T.O. (35 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang làm việc tại tiệm hớt tóc ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì bất ngờ bị Phạm Minh Sơn dùng bình xịt hơi cay tấn công. Sau khi cướp túi xách chứa 2,2 triệu đồng, 1 căn cước công dân, 1 bảo hiểm y tế và 1 thẻ ngân hàng của bà O, Sơn nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an huyện Núi Thành cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin; đồng thời phát động quần chúng, thu thập thông tin về đặc điểm đối tượng, phương tiện... gây án.

Qua tổng hợp, phân tích những thông tin, tài liệu thu thập được, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an xã Tam Ngọc mời đối tượng đến trụ sở Công an xã Tam Ngọc để điều tra. Tại đây, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tháng 11/2023, tại TP.HCM xảy ra vụ hai cha con dùng bình xịt hơi cay, roi điện đi cướp xe SH.

Cụ thể, rạng sáng 12/11, anh Đ.C.D. (24 tuổi, quê Tiền Giang) đến Công an phường Thạnh Lộc, Quận 12 để trình báo về việc bị cướp tài sản.

Theo trình báo, 2h30 cùng ngày, anh D. lái xe máy SH BKS: 63G1–180XX chạy trên đường Hà Huy Giáp thì bị 2 người đi trên 1 xe máy tiếp cận, tấn công bằng cách xịt hơi cay.

Anh D. chạy xe thêm một đoạn mới dừng lại. Tiếp đó 2 kẻ này dùng roi điện chích vào người anh D. khiến anh bất tỉnh.

Hai tên này đã cướp xe máy SH của anh D. cùng chiếc túi bên trong có 1 điện thoại iPhone 11 Promax, ví tiền và các giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe.

Tiếp nhận vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Quận 12 khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định có vụ việc anh D. bị tấn công, bị cướp xe và các loại tài sản khác. Xe của 2 kẻ gây án là xe máy hiệu Attila màu đỏ đen. Sau khi gây án, chúng tẩu thoát về hướng quận Gò Vấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định lộ trình di chuyển của 2 nghi phạm. Trong quá trình tẩu thoát, chúng thay đổi quần áo, BKS xe để đánh lạc hướng điều tra.

Lực lượng công an đã bắt được 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Tây (41 tuổi) và Nguyễn Vũ Thiên T. (con Tây, 14 tuổi, cùng quê Quảng Trị; tạm trú TP Thủ Đức) tại quán cà phê gần nhà của chúng tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh.

Công an cũng phát hiện xe máy SH của anh D. được cất giấu tại đây. Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an còn thu giữ một số tang vật khác như: 2 BKS xe máy, 2 bình xịt hơi cay, 3 roi điện, 1 ná gỗ, bi thủy tinh.