Đục vỡ xương trục lợi bảo hiểm: Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh toàn ngành

Ngày 15/11, thông tin từ Sở Y tế Phú Thọ, trước thông tin của các hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 2759 về việc tiếp tục tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác khám chữa bệnh.

Đối tượng Tạ Minh Châu, , nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định liên quan, tuyệt đối không để xảy ra hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi bảo hiểm dưới bất kỳ hình thức nào.

"Thủ trưởng các cơ sở y tế phải tăng cường kiểm tra toàn bộ quy trình chuyên môn như: Tiếp nhận bệnh nhân, điều trị nội trú, ngoại trú, lập hồ sơ bệnh án, cấp giấy nghỉ hưởng BHXH… và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm", Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo.

Trước đó, trong tháng 7 và 10/2025, Sở Y tế Phú Thọ đã có 2 văn bản để chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, các loại hình bảo hiểm khác.

Chỉ đạo lần này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây trục lợi bảo hiểm đặc biệt tinh vi, có sự tham gia của nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (cũ), tỉnh Phú Thọ từ năm 2020 trở lại đây.

Theo Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, đây là sự việc diễn ra từ năm 2020, thời điểm tỉnh Phú Thọ cũ trước khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình. Tuy nhiên, sự việc đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ những người làm trong ngành y tế của tỉnh mới sau khi sáp nhập, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nỗ lực mà ngành y tế Phú Thọ phấn đấu hướng đến phục vụ người bệnh được tốt nhất.

Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ.

"Chúng tôi chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm tất cả những cá nhân vi phạm, có liên quan với tinh thần thượng tôn pháp luật. Chấn chỉnh những cán bộ trong toàn ngành coi đây là bài học để hướng tới phục vụ nhân dân được tốt hơn", lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tự gây thương tích có tổ chức nhằm chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… Trong đó, riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đường dây trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự đục vỡ xương khớp nhằm tạo thương tích giả do Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cầm đầu.

Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành và am hiểu cấu trúc xương, khớp, Châu đã xây dựng quy trình trục lợi theo chuỗi khép kín gồm: Vận động người mua bảo hiểm nhân thọ, trực tiếp gây thương tích bằng thuốc mê và các dụng cụ tác động lực, sau đó dựng hiện trường giả để hợp thức hóa hồ sơ điều trị.

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết vỡ xương tương tự tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Châu cùng nhiều cá nhân khác là: Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh…tham gia mua bảo hiểm và được Châu gây thương tích để rút tiền bồi thường. Nhóm này đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu và một số người liên quan; đồng thời tạm giữ 6 người để phục vụ điều tra mở rộng.