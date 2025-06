Đục tường trốn khỏi trại giam, 2 phạm nhân bị CSGT tóm gọn

Khoảng 2h30 sáng 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an là Trần Hoàng Khiêm (SN 1997, trú ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - đang thụ án phạt tù 26 năm 4 tháng 14 ngày) và Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - đang thụ án phạt 10 năm).

Bùi Văn Chúc và Trần Hoàng Khiêm.

Trước đó, khoảng 10h30 sáng 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc trốn khỏi phòng giam nên báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức truy bắt. Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tổ chức truy bắt.

Phòng giam nơi Khiêm và Chúc đục tường trốn trại.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Khiêm và Chúc di chuyển về phía Nam nên ra quyết định truy nã, thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt. Đến 2h30 sáng 8/6, Công an Nghệ An bắt giữ được 2 phạm nhân khi chúng di chuyển qua địa phương.

Khiêm và Chúc thời điểm bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Được biết, Trần Hoàng Khiêm là tội phạm hình sự nguy hiểm, phạm nhiều tội như chống người thi hành công vụ; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; cướp tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ. Bùi Văn Chúc phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Chính vì vậy, chúng không có tư tưởng cải tạo, thường xuyên nghĩ cách để trốn trại. Theo đó, lợi dụng thời tiết mưa gió, công trình giam giữ xuống cấp nên cả hai đào buồng giam, trốn ra ngoài. Chúng không ngờ, chưa đầy 24 giờ sau, cả hai đều bị bắt.