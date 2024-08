Dưa hấu để tủ lạnh qua đêm có thực sự nguy hiểm?

(VTC News) -

Mới đây, tại Ôn Châu, Trung Quốc xảy ra trường hợp một người đàn ông bị đau bụng, tiêu chảy và sốt cao sau khi ăn dưa hấu để tủ lạnh qua đêm. Khi đến bệnh viện khám, bác sỹ cho biết bệnh nhân bị viêm dạ dày - ruột cấp tính, món dưa hấu chính là nguyên nhân.

Vậy dưa hấu để qua đêm có thực sự nguy hiểm? Trên thực tế, ngoài trường hợp trên cũng có khá nhiều người phải nhập viện vì ăn dưa hấu.

Dưa hấu dễ bị nhiễm khuẩn nếu để qua đêm. (Ảnh: Toutitao)

Cuối tháng 7 năm 2023, một gia đình ở Cát Lâm, Trung Quốc đã lấy nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh ra ăn. Họ cảm thấy dưa có vị đắng và sau đó xuất hiện triệu chứng buồn nôn nên đến bệnh viện khám. Bác sỹ chẩn đoán họ bị viêm dạ dày do ngộ độc thực phẩm từ món dưa hấu để qua đêm.

Vào năm 2002, một gia đình ở Tây An cũng nhập viện do ăn dưa để tủ lạnh qua đêm.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc từng thực hiện các thí nghiệm và phát hiện ra rằng số lượng vi khuẩn trong dưa hấu để qua đêm thực sự đáng kinh ngạc.

Thí nghiệm của CCTV. (Ảnh: Toutitao)

Để xác minh hàm lượng vi khuẩn trong dưa hấu qua đêm, CCTV đã tiến hành thí nghiệm trên 4 nhóm. Nhóm A mua nửa quả dưa hấu đã cắt sẵn ở quầy bán dưa, sau đó cắt làm đôi, bọc một nửa bằng màng bọc thực phẩm rồi để trong tủ lạnh.

Nhóm B mua nửa quả dưa hấu cắt đôi, dùng thìa ăn một ít rồi bọc trong màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh.

Nhóm C dùng dao và thớt nấu ăn thông thường, rửa sạch rồi cắt dưa hấu, sau đó bọc dưa trong màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh. Nhóm D dùng dao và thớt chuyên dụng để cắt dưa hấu, sau đó bọc trong màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh.

Ngoài ra, nhóm thí nghiệm cũng mua một quả dưa hấu về kiểm chứng để đảm bảo một quả dưa hấu không có vi khuẩn.

Sau khi 4 nhóm dưa hấu được để trong tủ lạnh từ 18 đến 24 giờ, chúng được lấy ra phân tích. Kết quả cho thấy dưa hấu nhóm A chứa 160 vi khuẩn trên 25gr, nhóm B có 1.600 vi khuẩn trên 25gr, nhóm C có 8.400 vi khuẩn trên 25gr và nhóm D chỉ có 45 vi khuẩn trên 25gr.

Dưa hấu nếu không bảo quản đúng cách sẽ rất hại cho sức khỏe. (Ảnh Toutitao)

Điều đó cho thấy, nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến lượng vi khuẩn có trong dưa hấu, như không khí, dao và vi khuẩn đường miệng.

Một số quả dưa hấu ở các quầy trái cây đã được cắt sẵn và chúng ta không biết chúng được cắt từ bao giờ. Chúng có thể đã tiếp xúc với không khí trong một thời gian đáng kể và có lượng vi khuẩn nhất định trên bề mặt. Nếu để lâu, vi khuẩn sẽ dễ dàng phát triển, sinh sôi. Dưa hấu nhóm A sau khi mua về không ăn ngay, bị để một thời gian rồi cho vào tủ lạnh nên số lượng vi khuẩn hơi cao.

Với nhóm B, miệng của chúng ta là nơi chứa vi khuẩn. Khi ta ăn dưa hấu bằng thìa, vi khuẩn trong miệng sẽ truyền qua thìa sang dưa hấu. Nếu bạn để dưa hấu đã ăn theo cách này vào tủ lạnh thì chắc chắn sẽ có nhiều vi khuẩn hơn. Đây là lý do khiến số lượng vi khuẩn nhóm B cao.

Với nhóm C, thớt thường dùng để cắt, thái thịt cũng chứa vi khuẩn khá lớn nếu không được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng, lượng vi khuẩn trên dao cũng đáng kể. Do đó số lượng vi khuẩn trong nhóm C lên tới 8.400.

Dưa hấu có thể lây nhiễm vi khuẩn từ dụng cụ cắt thái. (Ảnh Toutitao)

Nhóm D sử dụng thớt và dao chuyên dụng cho rau củ quả khi cắt dưa hấu. Dao và thớt đã được làm sạch nên số lượng vi khuẩn rất thấp. Tuy nhiên, dao dùng để cắt dưa và màng bọc thực phẩm cũng có một lượng vi khuẩn nhất định.

Có thể thấy, khi ăn dưa hấu để qua đêm, chúng ta đưa vào cơ thể một số vi khuẩn, lượng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào cách chúng ta mua, sử dụng và bảo quản. Sau khi được đưa vào tủ lạnh, dưa hấu có thể tiếp nhận thêm lượng vi khuẩn salmonella, shigella, listeria... Bản thân dưa hấu chứa đường fructose, glucose và các chất dinh dưỡng khác nên vi khuẩn dễ dàng phát triển và nhân lên.

Trữ dưa hấu kiểu này rất mất vệ sinh. (Ảnh: Toutitao)

Nguy cơ sức khỏe từ dưa hấu để qua đêm là có thật. Vậy bảo quản dưa hấu thế nào mới đúng? Sau đây là một số gợi ý:

- Rửa sạch dao và thớt; tốt nhất bạn nên sử dụng dao và thớt chuyên dùng cho trái cây và rau quả.

- Không nên ăn dưa hấu đã để ở nhiệt độ phòng trong 4 giờ.

- Sau khi cắt dưa hấu, hãy bọc ngay vào màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh.

- Nên để dưa hấu vào ngăn bảo quản trái cây của tủ lạnh để tránh lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác.

- Trước khi ăn dưa hấu để lạnh, tốt nhất bạn nên cắt bỏ một lớp trên bề mặt dưa.

Dưa hấu để trong tủ lạnh lâu ngày rất có thể sẽ chứa vi khuẩn nguy hiểm; ngay cả khi bạn đã cắt bỏ lớp ngoài thì vẫn không an toàn.