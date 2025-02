Du lịch Nha Trang ngắm Bãi Tiên như thực như mơ

(VTC News) -

Là một bãi biển hoang sơ xinh đẹp nằm cách trung tâm thành phố biển Nha Trang khoảng chừng 8km, Bãi Tiên hút hồn bao du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng chẳng khác gì lạc chân vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Bãi Tiên là một địa điểm tham quan khiến bao du khách trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Không có bãi cát trắng mịn như bao bãi biển khác tại Nha Trang, nơi đây có hình cánh cung uốn lượn khi nhìn từ trên cao. Những phiến đá nhỏ nằm san sát nhau tạo nên cảnh quan bãi biển độc đáo.

Để đến được Bãi Tiên, từ trung tâm thành phố Nha Trang, bạn đi về hướng cầu Trần Phú để vào làng chài Ba Làng, Vĩnh Hòa. Dọc đường đi là khung cảnh núi non hùng vĩ thấp thoáng hiện ra, một bên là đồi núi, một bên là biển khơi mênh mông, sóng vỗ rì rào.

Con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn đưa bạn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của từng tấc đất nơi đây. Cảm nhận được cái mát lạnh từ biển khơi, nắng vàng chạm nhẹ lên làn da ấm áp. Xuyên suốt dọc tuyến đường đến với bãi biển thơ mộng này, bạn có thể dừng chân tham quan thêm vài địa điểm nổi tiếng khác như Hòn Chồng, đài thiên văn và hàng loại các khu nghỉ dưỡng cao cấp khác.

Đường đi đến Bãi Tiên ngoằn ngoèo, uốn lượn.

Trước khi đi xuống Bãi Tiên, bạn hãy dành thời gian tận hưởng khung cảnh đẹp như tiên cảnh từ trên cao xuống. Cảm giác thích thú khi nhìn thấy Bãi Tiên nằm e ấp giữa những dãy núi hùng vĩ, được những phiến đá ôm chặt lấy vỗ về.

Len lỏi qua những khóm cây để đến với chốn thiên đường, từng cơn gió biển nhẹ nhàng lùa vào mái tóc. Thi thoảng bắt gặp từng cơn sóng biển vỗ vào bờ vui đùa trắng xóa. Tất cả đều tô điểm cho vẻ đẹp khung cảnh biển thêm phần mặn mà, thơ mộng.

Dưới đây là những địa điểm tham quan nổi tiếng gần Bãi Tiên:

Hang Ông Già

Với những ghềnh đá uốn lượn nối tiếp nhau, hang Ông Già chính là địa danh nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích. Nằm cách Bãi Tiên không xa, hang Ông Già đã trở thành địa điểm check-in khá lý tưởng cho du khách gần xa muốn lưu giữ những khoảng khắc đẹp.

Hang Ông Già như một Vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa thành phố biển Nha Trang.

Khám phá bên trong hang, bạn sẽ được ngắm nhìn một Vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa thành phố biển. Cẩn thận từng bước chân khi cất bước trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, bạn sẽ thấy một hồ nước nhỏ ẩn mình trong hang. Khi thủy triều rút xuống cũng là lúc những viên đá cuội long lanh màu sắc hiện ra, xinh đẹp vô ngần.

Với những bãi cát trắng trải dài được tô điểm thêm nhờ những phiến đá, bên ngoài hang là nơi lý tưởng để bạn cùng bạn bè tổ chức những bữa tiệc ngoài trời. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa như xứ sở thần tiên, tạo nên một kỷ niệm chuyến đi khó quên trong lòng mỗi người.

Mũi Gành Than

Tọa lạc ở phía Bắc Bãi Tiên, để đến được mũi Gành Than bạn cần phải di chuyển bằng thuyền. Dọc đường đi đến nơi đây, bạn có thể ngắm nhìn những phiến đá to được thiên nhiên chạm khắc với muôn kiểu hình dáng. Khung cảnh vô cùng kỳ vĩ, mang đến nét độc đáo và sức hút của riêng chỉ có mũi Gành Than mới có.

Để đến được mũi Gành Than, bạn cần phải di chuyển bằng thuyền.

Nếu yêu thích các hoạt động trải nghiệm trên biển thì mũi Gành Than chính là địa điểm hoàn hảo cho lựa chọn của bạn. Tại đây, bạn sẽ được thỏa sức tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mà trước đó chưa từng được thử như: Câu cá, chèo thuyền, lặn biển,...

Khi đến nơi đây, bạn nên cẩn thận bởi những phiến đá trơn trượt có thể làm bạn ngã nếu không chú ý. Đây cũng là địa điểm chụp hình tuyệt vời cho những bạn đam mê check-in bởi khung cảnh độc đáo, hoang sơ.

Là nơi tuyệt vời để dành cả ngày tận hưởng, mũi Gành Than sẽ mang đến cảm giác vui vẻ, mới mẻ cho bạn trong những ngày nghỉ dưỡng tại đây. Nếu đã đến với Bãi Tiên, đừng quên ghé mũi Gành Than để tham gia trải nghiệm những hoạt động vô cùng thú vị.

Mũi Kê Gà

Mũi Kê Gà chính là nơi thích hợp để bạn tạm biệt ánh mặt trời cùng biển cả. Bởi vì chỉ vừa mới được đưa vào phát triển du lịch gần đây nên mũi Kê Gà vẫn còn mang trọn vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.

Mũi Kê Gà là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên biển.

Bạn có thể đến đây ngắm hoàng hôn trên tảng đá nhỏ nhô ra phía biển. Đứng ở vị trí này, toàn bộ khung cảnh biển sẽ hiện ra trước mắt, khiến bạn thích thú chiêm ngưỡng ánh nắng cuối ngày dần buông.

Tạm biệt một ngày dài trên chốn bồng lai tiên cảnh, ánh hoàng hôn nơi đây khẽ chào bạn sau một ngày tỏa nắng chăm chỉ. Tận hưởng làn gió mát lành đùa giỡn cùng mái tóc, lắng nghe âm thanh rì rào của biển và thả mình thư giãn trong khung cảnh yên bình thì còn gì tuyệt vời hơn?