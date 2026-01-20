Đếm ngược Tết Bính Ngọ: Còn bao nhiêu ngày nữa, nghỉ vào ngày nào?

(VTC News) -

Vừa bước sang tháng Chạp, không khí Tết đã rộn ràng trên khắp phố phường. Bên cạnh việc tổng kết công việc, lên kế hoạch mua sắm và chuẩn bị về quê, một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm lúc này là còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, và kỳ nghỉ Tết năm nay sẽ bắt đầu, kết thúc vào thời điểm nào.

Thực tế cho thấy, cứ vào thời điểm cận Tết, các thông tin liên quan đến lịch nghỉ, số ngày nghỉ, mốc thời gian giao thừa hay mùng 1 Tết luôn nhận được sự quan tâm lớn. Đây là căn cứ quan trọng để người lao động chủ động sắp xếp công việc, đặt vé tàu xe, lên kế hoạch sum họp gia đình hoặc tổ chức các chuyến du lịch đầu xuân.

Nhiều người quan tâm còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Bính Ngọ 2026 và lịch nghỉ chính thức sẽ bắt đầu, kết thúc vào thời điểm nào. (Ảnh: Thy Huệ)

Còn bao nhiêu ngày đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Theo lịch Vạn niên, mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 (Dương lịch). Như vậy, đêm Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sẽ diễn ra vào tối thứ Hai, ngày 16/2/2026, tức đêm 29 tháng Chạp.

Tính từ hôm nay thứ Ba, ngày 20/1/2026, còn 27 ngày nữa sẽ bước sang năm mới Bính Ngọ. Khoảng thời gian hơn ba tuần nghe có vẻ không quá ngắn, nhưng trên thực tế, nhịp sống cuối năm thường trôi rất nhanh với hàng loạt công việc dồn dập, từ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tổng kết năm cũ, đến việc chuẩn bị đón Tết.

Chính vì vậy, đây được xem là giai đoạn thích hợp để mỗi người bắt đầu lên kế hoạch từ sớm, dành dụm chi tiêu, dự trù các khoản mua sắm Tết, chuẩn bị quà cáp, hay xây dựng kế hoạch về quê, du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp đầu năm mới.

Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày 17/2/2026 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày nào?

Theo phương án nghỉ Tết đã được phê duyệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 và kéo dài cho đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (Dương lịch). Như vậy, người lao động trong khu vực hành chính, sự nghiệp sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy, ngày 14/02/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Chụp màn hình)

Với cách bố trí này, tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán 2026 của cán bộ, công chức, viên chức là 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khoảng thời gian này được đánh giá là khá thuận lợi, tạo điều kiện để người lao động có thể thu xếp về quê đoàn tụ với gia đình, nghỉ ngơi sau một năm làm việc, phục hồi sức khỏe hoặc tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội đầu năm.

Không chỉ giúp giảm áp lực đi lại do có nhiều ngày nghỉ liên tiếp, lịch nghỉ dài ngày còn góp phần để người dân chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân, hạn chế tình trạng dồn dập, quá tải vào những ngày cận Tết và ngay sau kỳ nghỉ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán với người lao động tại doanh nghiệp

Đối với khối doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhưng vẫn phải bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Phương án cuối cùng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp thường lựa chọn phương án phù hợp với đặc thù ngành nghề, tiến độ đơn hàng và kế hoạch kinh doanh đầu năm. Do đó, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nên theo dõi sát thông báo chính thức từ đơn vị mình để nắm rõ thời gian nghỉ Tết, từ đó chủ động hơn trong việc mua vé tàu xe, đặt lịch về quê hay lên kế hoạch nghỉ ngơi.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh, sinh viên

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, đối với học sinh và sinh viên, lịch nghỉ Tết thường không hoàn toàn trùng khớp với khối cơ quan hành chính.

Trên thực tế, lịch nghỉ Tết của học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng sẽ do UBND các tỉnh, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quyết định, căn cứ vào kế hoạch năm học cụ thể. Vì vậy, số ngày nghỉ có thể dài hơn hoặc ngắn hơn so với lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức, và thời điểm bắt đầu nghỉ cũng có thể khác nhau giữa các địa phương.

Đối với sinh viên, thời gian nghỉ Tết thường linh hoạt hơn so với học sinh phổ thông. Nhiều trường đại học, cao đẳng bố trí cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có nơi kéo dài 4 đến 5 tuần, tùy thuộc vào lịch học, lịch thi kết thúc học kỳ cũng như kế hoạch đào tạo của từng cơ sở giáo dục.

Chính vì sự khác biệt này, để chủ động trong việc mua vé xe, vé tàu, sắp xếp lịch trình về quê hoặc tổ chức các chuyến du lịch, học sinh, sinh viên và phụ huynh cần theo dõi sát các thông báo chính thức từ nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương. Việc nắm rõ lịch nghỉ cụ thể cũng như thời gian quay trở lại trường sau Tết sẽ giúp tránh bị động, trễ nải hoặc phát sinh chi phí không cần thiết.

Như vậy, chỉ còn 27 ngày nữa là đến mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, và lịch nghỉ Tết cũng đã được xác định tương đối rõ ràng đối với khối hành chính, sự nghiệp. Đây là thời điểm thích hợp để mỗi người bắt đầu “đếm ngược” đến Tết, hoàn tất những công việc cuối năm, đồng thời chuẩn bị cho một mùa xuân mới trọn vẹn, an lành và nhiều khởi đầu thuận lợi.