Du khách 'sắm vai' nông dân, gánh nước, trồng rau ở làng rau sạch 400 năm tuổi

Ngày 23/2 (mùng 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) diễn ra lễ hội Cầu Bông với các nghi thức tế lễ truyền thống cùng nhiều hoạt động tôn vinh nghề trồng rau Trà Quế.

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức tâm linh đã được các bô lão trong làng chuẩn bị và thực hiện đúng theo phong tục xưa của làng. Từ việc dựng cây nêu, nghinh thần về đàn cúng và cúng lễ túc, tổ chức dâng lễ và cúng tế Thần Nông cho đến việc viết văn tế, chọn Chánh bái, Chánh bái tả - hữu phân hiến, đội khánh tiết, người đọc văn, người xướng tế,... đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trọng.

Lễ hội là dịp để bà con nông dân Trà Quế bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền hiền; đồng thời, thể hiện ước mơ, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy và tốt đẹp dựa trên những nỗ lực, sáng tạo, chăm chỉ lao động của cư dân tại vùng đất này.

Người dân trong làng sắm sửa các mâm lễ vật cúng tạ và tham gia các hoạt động dân gian sôi nổi trong ngày hội như: Hội trò chơi dân gian bài chòi, biểu diễn lân sư rồng, hội thi trình diễn cuốc đất cấy cải, hội thi ẩm thực,... nhằm tạo nên không khí sinh hoạt, giao lưu đầy gắn kết giữa người dân và du khách.

Rất đông người dân trong vùng và du khách thập phương tham dự lễ hội đầu năm ở làng rau sạch 400 năm tuổi.

Nối tiếp phần lễ, cùng với nông dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài hào hứng khi tham gia hội thi trình diễn cuốc đất cấy cải.

Tại khoảnh đất nhỏ nằm giữa cánh đồng rau sạch, những vị khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi "sắm vai" nông dân. Hòa mình vào hội thi, du khách nước ngoài hào hứng cầm cuốc, gánh nước tưới rau và không quên ghi lại những hình ảnh ấn tượng khi tham quan làng rau sạch nức tiếng miền Trung đúng vào dịp lễ hội.

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) trao quyết định công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống làng rau Trà Quế. Hằng năm, làng rau Trà Quế đón hàng vạn lượt khách tham quan. Năm 2022, nghề trồng rau Trà Quế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nằm ở hạng mục tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.

Cuối năm 2024, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận làng rau Trà Quế là làng du lịch tốt nhất thế giới. Giải thưởng được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.