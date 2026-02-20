Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 có gì đặc sắc?

(VTC News) -

Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 được tổ chức vào ngày 26/2 (tức 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, quy mô khoảng 5.000 người. Chương trình gồm các nghi lễ truyền thống như: Rước kiệu, gióng trống - thỉnh chuông khai hội, dâng hương, cầu quốc thái dân an, đóng dấu thiêng Yên Tử…

Ngày 7/3 (19 tháng Giêng) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt, có quy mô 10.000 người, là dịp tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; khắc họa Yên Tử - biểu tượng tinh thần của dân tộc, là Di sản văn hóa thế giới mang giá trị nổi bật toàn cầu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, hàng vạn người dân đã về tham quan, chiêm bái Danh thắng Yên Tử, đặc biệt là Chùa Đồng trên đỉnh thiêng Yên Tử.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc trong dịp xuân Bính Ngọ năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ được tổ chức gồm: Khoá tu Yên Tử suối nguồn tuệ giác; Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền; các hoạt động trải nghiệm: Xuân di sản - Tết làng Nương.

Nằm trong chuỗi hoạt động, từ ngày 25/2-4/3 sẽ diễn ra triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử với các khu trưng bày cổ vật nhà Trần; tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Song song là hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền với quy mô trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khác.

Ngoài ra, Khoá tu Yên Tử suối nguồn tuệ giác cũng được tổ chức từ ngày 24-26/2 với quy mô 3.000 người.

Đến với Yên Tử, du khách được trải nghiệm “Xuân di sản - Tết làng Nương” từ ngày 10-24/2 tại làng Nương gồm nhiều hoạt động thú vị, như: Trình diễn diễu ngựa; biểu diễn múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; chương trình nghệ thuật truyền thống, nhạc cụ dân tộc; tổ chức các trò chơi văn hoá dân gian truyền thống…

Người dân nô nức hành hương đến lên chùa Đồng Yên Tử trên đỉnh non thiêng.

Hiện, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Yên Tử, các Tiểu ban Lễ tân, hậu cần; an ninh trật tự; trang trí, khánh tiết giúp việc cho Ban Tổ chức.

Ban cũng phối hợp với các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị cho phần lễ và phần hội trong ngày Khai hội, như: Kiệu rước, lực lượng rước kiệu, lực lượng làm công tác lễ tân, hậu cần, tổ đón tiếp khách, tổ phục vụ...

Đồng thời, phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh rà soát, chỉnh trang, sơn sửa lan can tuyến đường hành hương đi bộ từ chân núi lên đỉnh chùa Đồng.

Theo ông Mạc Xuân Tú - Chủ tịch UBND phường Yên Tử, địa phương tích cực làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chỉnh trang, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tổ chức lễ hội; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vệ sinh môi trường, quản lý môi trường kinh doanh du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo phục vụ tốt đại biểu, nhân dân và du khách.

Tính riêng ngày mùng 1 và 2 Tết, Yên Tử đón 140.000 lượt du khách.

Những ngày đầu xuân năm mới, Khu di tích và danh thắng Yên Tử trở thành điểm đến yêu thích của người dân, Phật tử và du khách. Tính riêng ngày mùng 1 - 3 Tết, Yên Tử đón 140.000 lượt du khách.

Mùa lễ hội năm nay, tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người, áp dụng từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028.

Kiểm tra công tác phục vụ và thu hút khách du lịch năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã quán triệt tinh thần trách nhiệm của các đơn vị cần quyết liệt, quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để đảm bảo cho du khách thập phương tham quan, hành hương, chiêm bái thuận lợi, an toàn.

Đối với việc tổ chức Lễ hội Xuân Yên Tử cần phải thực hiện quy mô, bài bản, mang đậm màu sắc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lan tỏa giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến sâu rộng người dân, du khách trong và ngoài nước.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh tại cuộc kiểm tra công tác phục vụ du khách dịp đầu Xuân ngày 19/2, từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết) đến 31/12/2026, đơn vị sẽ miễn phí vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu, phường Yên Tử. Đây cũng là sự tri ân đối với người dân, du khách và phật tử thập phương khi đến tham quan, chiêm bái tại Yên Tử.