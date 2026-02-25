Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng kiểm soát 24/24, xử lý triệt để flycam bay vào vùng cấm

(VTC News) -

Chiều 25/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tàu bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt tình hình hoạt động của các thiết bị bay không người lái thời gian gần đây; phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, xử lý triệt để tàu bay không người lái trái phép.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS thành phố duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại Trạm quan sát Bộ CHQS thành phố, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí kịp thời khi có tình huống.

Ban CHQS PTKV 1 – Cẩm Lệ, PTKV 5 – Điện Bàn và Ban CHQS các phường, xã trên địa bàn thành lập tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách; được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Công tác tuần tra tập trung vào các địa điểm vui chơi, giải trí, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh và các khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Trước đó, từ ngày 17/2 đến 22/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh.

Cụ thể, sáng 17/2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26–30km; chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6–7km, độ cao 300–400m.

Đến ngày 22/2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Ngay sau khi phát hiện các vụ việc, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay.

Nhiều ngày liên tiếp, T. điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay. (Ảnh: Q.C)

Khoảng 14h ngày 24/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát hiện ông T.N.T. (SN 1990, trú tại Tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. T. điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.