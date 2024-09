Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 7/9: Về chiều tiếp tục có mưa dông

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 7/9, mây nhiều, nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, về chiều có mưa dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao đông trong khoảng 30 - 31 độ C, giảm 1 độ C so với ngày hôm qua; độ ẩm tương đối phổ biến 91%, mật độ mây 90%.

Dự báo chỉ số UV: Các quận, huyện của TP.HCM đều có chỉ số UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại mức trung bình.

Thời tiết các tỉnh Nam Bộ ngày 7/9

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh rađa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh: Sóc Trăng (huyện Kế Sách, huyện Long Phú), Kiên Giang (huyện An Biên, huyện Hòn Đất), Vĩnh Long (huyện BìnhTân), Đồng Tháp (huyện Lai Vung, huyện Châu Thành), Bà Rịa - VũngTàu (huyện Đất Đỏ, Long Điền), TP.HCM (huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh), Long An (huyện Thủ Thừa, Bến Lức, huyện Cần Giuộc), Đồng Nai (huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc).

Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s).

Dự báo thời tiết trên biển

Vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6 - 7, giật cấp 8 - cấp 9, độ cao sóng từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang có gió khoảng cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7, biển động, tầm nhìn xa dưới 10km trong mưa.

Cảnh báo trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy.