Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 24/2: Nắng nóng, chỉ số UV cao

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 24/2, khu vực TP.HCM ít mây, không mưa, trời tiếp tục nắng nóng.

Nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng 34 độ C - 36 độ C. Độ ẩm phổ biến ở mức 46-68%, mật độ mây 7-8%.

Thời tiết TP.HCM hôm nay ngày 24/2: Trời ít mây, không mưa, tiếp tục nắng nóng.

Hướng gió đông đông bắc đến nam đông nam có vận tốc 9-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24-39 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Các quận, huyện của TP.HCM tiếp tục duy trì chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Thời tiết TP.HCM về đêm ít mây, không mưa. Nhiệt độ tiếp tục dao động trong khoảng 25 độ C - 27 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 68-76%, mật độ mây 1-2%.

Hướng gió đông nam đạt vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24-41 km/h.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/2

Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trong đó, Điện Biên, Lai Châu mưa vài nơi, trưa - chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rải rác, phía Nam mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.