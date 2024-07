Dự báo thời tiết ngày mai 7/7: Bắc và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 6/7, ngày 7/7/2024

Chiều tối và đêm 6/7, phía Tây Bắc Bộ và Hà Giang, Tuyên Quang mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ngày mai 7/7, Bắc và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm đề phòng mưa dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay 6/7 mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng.

Bắc và Trung Bộ ngày 7/7 nhiều nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong 6 giờ tới, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, và Quảng Ngãi, Bình Định, đặc biệt các huyện:

Quảng Nam: Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Sơn, Tiên Phước.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Bình Định: Hoài Ân, Phù Cát, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

Kon Tum: Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông.

Gia Lai: Kbang, Đắk Đoa, Mang Yang, Chư Păh, Ia Grai, Tp. Plêiku, Chư Sê, Koong Chro.

Đắk Lắk: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar, Krông Ana, Krông Búk, EaH’leo, M’Đrắk, Lắk.

Đắk Nông: Thị xã Gia Nghĩa, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong.

Lâm Đồng: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt, Lâm Hà, Đơn Dương, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 6/7, ngày 7/7/2024

Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó Hà Giang, Tuyên Quang mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.