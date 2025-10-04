Dự báo thời tiết ngày 4/10: Bão số 11 Matmo mạnh lên nhanh, Hà Nội nắng to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/10/2025

Ngày 4/10, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc duy trì hình thái thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động 3-34°C, có nơi trên 34°C. Nắng mạnh ở miền Bắc khả năng kéo dài hết ngày 5/10, từ đêm, khu vực này đón đợt mưa lớn, trọng tâm ở vùng núi và trung du do tác động của bão số 11 Matmo.

Cũng trong ngày 4/10, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có TP.HCM xuất hiện mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung chủ yếu lúc chiều tối và tối.

Dải đất từ Thanh Hoá đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón nắng trong ngày 4/10, trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C, có nơi vượt 33°C. Trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối cùng ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 4/10, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ mưa lớn lúc chiều tối. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo về cường độ và quỹ đạo của cơn bão số 11 Matmo, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong ngày 4/10, bão sẽ mạnh lên khá nhanh.

Cường độ cực đại của bão số 11 có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15. Khoảng chiều tối 4/10, khi ở khu vực phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất.

Trên biển, tác động của bão số 11 Matmo, từ sáng 4/10, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/10/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.