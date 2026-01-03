Dự báo thời tiết ngày 3/1: Miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 7°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/1/2026

Không khí lạnh đã bao trùm một vùng rộng lớn từ miền Bắc vào miền Trung. Nhiệt độ giảm khoảng 5-7°C. Ngày 3/1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, trong đó, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đêm 2/1 và ngày 3/1 phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Đây cũng là thời điểm Bắc Bộ rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh này. Trong đêm 3/1 và ngày 4/1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ tăng nhẹ lên 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Ngày 3/1, miền Bắc rét diện rộng, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Tại các địa phương từ Thanh Hoá đến TP Huế, trong ngày 3/1, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi, trời rét. Phía Nam (Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-24°C, phía Nam 23-26°C; thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (3/1) có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông ở phía Bắc; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C; thấp nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam 21-23°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ dao động 24-27°C, thấp nhất 14-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ phổ biến 29-32°C, có nơi trên 32°C, thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/1/2026

TP Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 17-19°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, có nơi trên 19°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, phía Nam có nơi trên 27°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.