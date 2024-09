Dự báo thời tiết ngày 28/9: Miền Bắc nắng hanh, đêm mưa vài nơi

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 27/9, ngày 28/9/2024

Dự báo thời tiết ngày mai 28/9, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết đêm phổ biến không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng hanh, trong đó Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-34 độ C.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Dự báo thời tiết ngày 28/9, miền Bắc tiếp tục đón nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 27/9, ngày 28/9/2024

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.