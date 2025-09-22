Dự báo thời tiết ngày 22/9: Miền Bắc mưa lớn, siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/9/2025

Trong ngày 22/9, diễn biến thời tiết nhiều khu vực trên cả nước tương đối phức tạp, mưa dông xuất hiện trên diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to.

Tại Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác là hình thái thời tiết phổ biến. Một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to.

Dải đất từ Nghệ An đến TP Huế, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cũng như miền Đông Nam Bộ trong chiều và tối 22/9 đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi ghi nhận mưa to.

Trong đó, tại TP Đà Nẵng, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa trong khoảng thời gian này dao động 10-39mm, có nơi mưa to trên 70mm. Đáng chú ý, một số nơi lượng mưa có thể vượt ngưỡng 70mm chỉ trong 3 giờ, điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai.

Dự báo thời tiết ngày 22/9, miền Bắc có nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngoài các khu vực kể trên, những địa phương còn lại trong cả nước chỉ có mưa rào và dông vài nơi trong ngày 22/9, thời tiết thuận lợi hơn nhưng người dân vẫn cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng tối 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trong năm hoạt động trên khu vực biển này.

Sau đó, siêu bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông.

Trong ngày 24/9, siêu bão khả năng suy yếu, đến khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh-Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/9/2025

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.