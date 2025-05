Dự báo thời tiết ngày 19/5: Mưa lớn giảm dần ở miền Bắc, miền Trung có nắng nóng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 18/5, ngày 19/5/2025

Đêm qua và sáng nay (18/5), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Trong đó, vùng núi Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 17/5 đến 8h ngày 18/5 có nơi trên 170mm như: Tân Lập (Hà Giang) 174,2mm; Na Hang (Tuyên Quang) 235,6mm; Yến Dương (Bắc Kạn) 214,8mm…

Chiều tối và đêm, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số nơi có thể ghi nhận tổng lượng mưa vượt mốc 90mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn (trên 70mm chỉ trong vòng 3 giờ), tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai, nhất là tại các khu vực vùng núi và trung du.

Ngày 19/5, miền Trung nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh họa: Trọng Tùng)

Từ 19/5, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Tuy nhiên, người dân vẫn cần cảnh giác với mưa dông bất chợt vào chiều tối, đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt trong những giờ tới, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Hà Giang là những địa phương được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Sơn La: Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, Phù Yên, Thuận Châu, TP Sơn La, Vân Hồ.

Hoà Bình: Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, TP Hòa Bình.

Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa.

Hà Giang: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần.

Trái ngược với thời tiết mưa kéo dài ở miền Bắc, ngày 19/5, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt 35°C.

Dự báo nắng nóng mở rộng nhanh từ 20-22/5 với mức nhiệt phổ biến từ 35-37°C, có nơi vượt 38°C. Cường độ nắng mạnh kết hợp với độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt xuất hiện rõ rệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết tương đối ổn định. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động ở mức dễ chịu hơn so với miền Trung. Vào chiều tối và đêm, một số nơi trong khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 18/5, ngày 19/5/2025

Hà Nội đêm mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa-Nghệ An đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.