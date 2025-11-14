Dự báo thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc đêm và sáng sớm rét sâu, có nơi dưới 13°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/11/2025

Ngày 14/11, không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao tiếp tục chi phối thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá. Thời tiết có sự tương phản rõ rệt giữa ngày và đêm, khi nhiệt độ giảm sâu về đêm nhưng tăng nhanh vào ban ngày.

Theo đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, phổ biến khoảng 16-18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Ngày 14/11, dự báo miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. (Ảnh minh hoạ; Viên Minh)

Mặc dù ban đêm trời rét sâu nhưng thời tiết ban ngày ở các khu vực này lại nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất dao động 25-28°C, có nơi trên 28°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 9-10°C.

Bắc và Trung Trung Bộ mưa xuất hiện vài nơi, lượng mưa không quá lớn.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/11/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, phía Nam 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.