Dự báo thời tiết mùng 6 Tết tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng trên cả nước

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong mùng 6 Tết

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thời tiết có sự phân hoá giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi miền Bắc xuất hiện mưa rải rác thì miền Trung và miền Nam ban ngày trời nắng, khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dần trở lại công việc sau kỳ nghỉ dài.

Mùng 6 Tết, Hà Nội vẫn rét về đêm và sáng sớm, TP.HCM có nơi nắng trên 34°C. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 22/2 (mùng 6 Tết), miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác gây ảnh hưởng tầm nhìn, đặc biệt khu vực đồi núi, thung lũng. Trong đó, vùng núi và trung du mưa rải rác. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết cũng xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Bắc dải đất từ Thanh Hoá đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác lúc sáng sớm, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Phía Nam mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ban ngày nắng ráo, trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong mùng 6 Tết

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi và trung du ngày có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.