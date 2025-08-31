Dự báo thời tiết Hà Nội từ nay đến Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (31/8), đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 30/8 đến 3h ngày 31/8 có nơi trên 70mm như: trạm Thuyền Quan (Hưng Yên) 150,2mm; trạm Cổ Ngựa (Hải Phòng) 78,4mm; trạm Đồng Văn 1 (Nghệ An) 177,6mm; trạm Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 125,2mm…

Ngày và đêm 31/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 100mm.

Chiều và tối cùng ngày, Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ với lượng mưa có thể vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/9: sáng sớm có mưa, sau không mưa. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 1/9, thời tiết miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-32°C.

Sau những ngày mưa như trút do ảnh hưởng của bão số 6 mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới, ngày 1/9, miền Trung mưa rào và dông rải rác nhưng lượng mưa đã giảm và dồn về chiều tối, đêm, cục bộ mưa to. Nhiệt độ phổ biến 24-33°C.

Cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa chủ yếu xảy ra lúc chiều, tối. Nhiệt độ phổ biến 24-32°C.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/9 đến ngày 9/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to từ đêm 1-2/9, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa chủ yếu vào chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng đưa nhận định thời tiết Hà Nội từ hôm nay 31/8 đến ngày Quốc khánh 2/9.

Theo đó, ngày 31/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông với xác suất mưa cao 70-80% trong khoảng thời gian từ 7-13h, nhiệt độ 25-28°C. Từ 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa dao động 65-75%, nhiệt độ tăng nhẹ so với buổi sáng, khoảng 27-30°C. 19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông với xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ giảm về ngưỡng 24-27°C.

Ngày 1/9, từ 7-13h, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-30°C. Từ 13-19h, khu vực này mưa gián đoạn, xác suất mưa 50-55%, nhiệt độ 28-31°C. 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-26°C.

Ngày 2/9, từ 7-13h, Thủ đô Hà Nội có mưa lúc sáng sớm, sau không mưa, xác suất mưa dao động 60-70%, gió nhẹ, nhiệt độ 26-31°C. 13h-19h, khu vực này nắng gián đoạn, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 28-32°C. 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, Hà Nội không mưa, xác suất mưa thấp, khoảng 20-40%, nhiệt độ 25-27°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 31/8/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, đồng bằng, ven biển mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông nam cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi,chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.