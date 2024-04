Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và tin nắng nóng ở Nam Bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin nắng nóng ở Nam Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ 11 - 19/4.

Bản tin của cơ quan dự báo cho hay, hôm qua (9/4), khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 40 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 39.5 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 39.2 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Nam Bộ nắng nóng kéo dài. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Dự báo ngày 10-11/4, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực Tây Nguyên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng theo dự báo, đỉnh triều cường ở TP.HCM tháng này khả năng xuất hiện vào ngày 10-11/4.

Theo đó, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 10-11/4. Cụ thể, trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,45-1,5m (xấp xỉ hoặc dưới báo động 2 là 0,05m).

Dự báo đỉnh triều xuất hiện lúc 4-6h và 17-19h, Trạm Biên Hòa ở mức 1,55-1,6m (ở mức dưới báo động 1 khoảng 0,20-0,25m); Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,50-1,55m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 là 0,05m).

Triều cường trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông của Nam Bộ.

Dưới đây là dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 10/4, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Nhiệt độ Hà Nội từ 11/4 đến 19/4:

Nhận định thời tiết từ đêm 10/4 đến ngày 18/4 cho các khu vực khác

Tây Bắc Bắc Bộ từ đêm 10-11/4 có mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Ngày 12-13/4 khả năng có nắng nóng.

Các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 10-11/4 có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12/4 nắng nóng cục bộ; từ 14/4 khả năng nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.