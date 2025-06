Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Mưa triền miên, cuối tuần nắng ráo

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua (28/6), Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với những trận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 28/6 đến 3h ngày 29/6 có nơi trên 50mm như: Yên Bình (Hà Giang) 55mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 58mm, Xuân Thượng (Lào Cai) 59mm, Khánh Hòa (Yên Bái) 102mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 68,2mm, Xuân Đài (Phú Thọ) 62,2mm…

Từ 29/6 đến sáng sớm 1/7, Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 250mm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc liên tục hứng mưa. (Ảnh minh hoạ)

Nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở ở khu vực đồi núi và ngập úng đô thị.

Từ sáng sớm 1/7 đến 2/7, ở Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 2/7. Trong đợt mưa này ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ sáng sớm 29/6 đến ngày 2/7 phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm. Từ 3/7, mưa lớn xu hướng giảm dần ở khu vực này.

Ngoài ra, chiều tối và tối 29/6, Thanh Hóa và Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Các nơi khác ở trung Bộ phổ biến ít mưa trong hai ngày cuối của tháng 6/2025 (29-30/6), ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 1-5/7, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, phía Nam từ 4/7 mưa giảm dần.

Đêm 30/6 đến ngày 8/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều và tối. Trong đó, các ngày từ 1-3/7, mưa gia tăng với lượng vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay (29/6), Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ 30/6 đến 2/7, trời Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất phổ biến ngưỡng 30-32°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-27°C. Mặc dù thời tiết tương đối dễ chịu nhưng người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập lụt.

Ngày 3/7, Hà Nội nhiều mây, trời mưa dông, nhiệt độ cao nhất 31°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 26°C.

Từ 4-6/7, khu vực này có mây kèm mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng 32-34°C, nhiệt độ thấp nhất 26-27°C.

Ngày 7-8/9, Hà Nội tạnh ráo trở lại sau chuỗi ngày mưa liên tiếp, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng, người dân có thể cảm nhận được tiết trời oi bức, ngột ngạt đặc biệt lúc giữa trưa, đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất không có nhiều thay đổi, phổ biến 27°C.