Dự báo thời tiết cả nước trong ngày khai giảng năm học mới

(VTC News) -

Thời tiết ngày khai giảng

Ngày mai (5/9), 23 triệu học sinh cả nước sẽ dự lễ khai giảng bước vào năm học mới 2024-2025.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng, trong ngày khai giảng, thời tiết các khu vực cơ bản có nắng trong buổi sáng, một số nơi mưa dông vào chiều tối.

Cụ thể, Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày mai, khoảng 2,3 triệu học sinh Hà Nội đón năm học mới trong tiết trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày khai giảng, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày dao động 26-36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 5/9 trời nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ ở Tây Nguyên 20-30 độ C. Nhiệt độ Nam Bộ 24-34 độ C.

Miền Bắc sắp mưa lớn

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 6/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối 6/9, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng đêm 6/9 đến ngày 10/9, khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Từ 11-13/9, trời mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội của cơ quan khí tượng, ngày 6/9, Hà Nội trời có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động 28-33 độ C. Ngày 7/9, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này giảm khoảng 4 độ C, trời chuyển mưa vừa.

Trong các ngày 8-10/9, Hà Nội hứng mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 29-31 độ C. Từ 11-13/9, Hà Nội chuyển mưa vừa, trời nhiều mây.

Ngày 6-13/9, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, trong đó, chiều tối và tối 5/9 mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, từ 8-9/9 khả năng xuất hiện nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 6-7/9 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to vào chiều và tối. Từ ngày 8/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to.