Dự báo thời tiết 31/10: Miền Bắc mưa lạnh, Nghệ An-Quảng Trị nguy cơ có lũ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 31/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên ở Đông Bắc Bộ mưa nhiều nơi.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét dưới 17°C.

TP Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh này, trời chuyển mưa lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.

Dự báo thời tiết 31/10, miền Bắc mưa lạnh. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Tại khu vực Trung Bộ, từ nay đến hết ngày 1/11, Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ mưa rất to trên 700mm.

Từ đêm 31/10 đến hết ngày 1/11, Nam Quảng Trị đến TP Huế mưa to với lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 31/10, Thanh Hóa, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Đêm 1/11 và ngày 2/11, Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 250mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng 4/11.

Ngoài ra, từ nay đến 4/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ)2- BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại TP Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới. Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/10/2025

TP Hà Nội có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, trong đó, Lai Châu - Điện Biên mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Trong đó, Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25°C, phía Nam 26-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Riêng TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.