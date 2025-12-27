Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/12/2025

Ngày 27/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục chịu tác động rõ rệt của không khí lạnh, mưa xuất hiện ở một vài nơi, đặc biệt vào đêm và sáng, cường độ mưa không lớn. Sáng sớm có nơi có sương mù gây hạn chế tầm nhìn, nhất là tại các tuyến đường đèo núi và vùng trũng thấp.

Ngày 27/12, miền Bắc tiếp tục rét sâu. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Không khí lạnh bao trùm, các khu vực này trời tiếp tục rét căm, cảm nhận rõ nhất về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14°C, vùng núi duy trì trạng thái rét đậm, có nơi rét hại dưới 9°C. Trước diễn biến này, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi cũng như sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, đến trưa và chiều cùng ngày, hình thái thời tiết có sự chuyển biến tích cực. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 20-24°C, có nơi vượt mức 24°C, tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm.

Thời tiết Hà Nội trong ngày 27/12 cũng tương đối thuận lợi khi ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-23°C, thấp nhất 13-15°C.

Nghệ An, Hà Tĩnh mưa vài nơi. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, khu Tây Bắc có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.