Dự báo thời tiết 26/11: Miền Bắc đêm và sáng rét sâu, ban ngày nắng hanh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/11/2025

Ngày 26/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét sâu lúc đêm và sáng, nhiệt độ giảm về ngưỡng phổ biến 12-15°C, vùng núi có nơi dưới 10°C. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra sương muối.

Tuy nhiên ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 22-26°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 10°C, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết ngày 26/11, miền Bắc nắng hanh. (Ảnh minh hoạ: Thế Anh - Khánh Duy)

TP Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh tăng cường, thời tiết không mưa, trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ dao động 13-15°C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM phổ biến đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này 23-25°C, cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/11/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi 10-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Phía Nam mưa vài nơi, trong đó TP Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22°C, phía Nam 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.