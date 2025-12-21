Dự báo thời tiết 21/12: Hà Nội nắng hanh, cao nhất 27°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/12/2025

Ngày 21/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái mưa vài nơi, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, kèm theo đó là thời tiết rét về đêm và sáng. Tuy nhiên đến trưa, chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất có nơi 27°C.

Ngày 21/12, Hà Nội trưa chiều hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Hà Nội đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C, cao nhất 25-27°C.

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh thời tiết có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trời rét về đêm sáng.

TP.HCM và khu vực Nam Bộ thời tiết tương đổi ổn định và không có nhiều biến động so với các ngày trước đó khi chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/12/2025

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa Đến Huế có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.