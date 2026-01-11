Dự báo thời tiết 11/1: Ngày và đêm ở miền Bắc chênh lệch 10°C, đề phòng băng giá

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/1/2026

Ngày 11/1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn chuỗi ngày rét khô, đêm không mưa, nhiệt độ trung bình vẫn trong ngưỡng trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ đặc biệt xuống thấp vào đêm và sáng sớm, thấp nhất 9-13°C, vùng núi 6-9°C, có nơi dưới 5°C. Ban ngày nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 20-23°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 10°C.

Sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác vào sáng sớm càng làm gia tăng cảm giác rét buốt. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá và sương muối.

Ban ngày nắng hanh nhưng đêm và sáng sớm, miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, đề phòng băng giá và sương muối. (Ảnh minh hoạ)

Điều kiện thời tiết cực đoan này nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Trong đó, TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, cao nhất 21-23°C.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai xuất hiện mưa rào ở một vài nơi. Trong đó, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời tiếp tục rét.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ rét vào sáng sớm và đêm.

TP.HCM đêm không mưa, trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 28-30°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, khu Tây Bắc 6-9°C, có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, vùng núi 7-9°C, có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14°C, phía Nam 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 26°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, miền Đông 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C