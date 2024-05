Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 30/5 đến 9/6 và tin ATNĐ trên Biển Đông mới nhất

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin áp thấp nhiệt đới mới nhất chiều 30/5. Đây là áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa bão lũ 2024.

Theo đó, trên rãnh áp thấp có trục vào khoảng 17-20 độ vĩ Bắc, chiều nay một vùng áp thấp trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); đây là áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa bão lũ năm nay, dấu hiệu cho thấy mùa bão, lũ, mùa thiên tai trên biển cũng như trên đất liền đã bắt đầu.

Đường đi của ATNĐ đầu tiên trên Biển Đông trong mùa bão lũ năm 2024.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và có xu hướng mạnh thêm, đến 13 giờ chiều mai vị trí ATNĐ ở vào khoảng 21,0N-112,6E; trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sau đó di chuyển Bắc Đông Bắc khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần.

Theo quy luật của khí hậu, giai đoạn đàu mùa, bão/ATNĐ ít khả năng di chuyển vào đất liền nước ta, với cơn ATNĐ đầu mùa này đến thời điểm hiện tại nhận định ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Tuy nhiên ATNĐ cũng khiến cho khu vực phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng cao 2m5-3m5, với khu vực biển phía Đông của Phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Ngoài ra, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trên đất liền, từ chiều tối 30/5 đến sáng 31/5, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Chiều tối và tối 30/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày (đêm 30/5 - ngày 9/6) cho cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/5 đến ngày 1/6

Bắc Bộ đêm 30/5 và ngày 31/5 đêm và sáng sớm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; sau có mưa rào, dông vài nơi.

Đêm 31/5 và ngày 1/6, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng.

Thanh Hóa đến Quảng Bình từ chiều tối 30/5 đến sáng 31/5 mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; sau có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/6 đến ngày 9/6

Bắc Bộ từ ngày 2/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khoảng thời kì ngày 4-9/6 khả năng mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trung Bộ từ ngày 2-4/5, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Bắc Trung Bộ từ đêm 4-9/5, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.