Dự báo thời tiết 10 ngày tới và tình hình mưa kéo dài ở Bắc Bộ

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 31/7

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới và cảnh báo báo sạt lở, lũ quét tại Bắc Bộ sau đợt mưa lớn kéo dài.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 30/7

Đêm qua (30/7), vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/7 đến 3h ngày 31/7 có nơi trên 70mm như: Hồ Thầu (Lai Châu) 77mm, Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 84,8mm, Phúc Ninh (Tuyên Quang) 81,6mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 109,7mm…

Hôm nay (31/7), hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 31/7 đến ngày 1/8, khu Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 200mm.

Miền Bắc còn mưa trong nhiều ngày tới. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn tại Bắc Bộ

Chi tiết lượng mưa lớn tại một số địa phương trong những giờ tới, cơ quan khí tượng cho biết, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm; Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ, TP Lai Châu.

Điện Biên: Mường Nhé, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, TP Điện Biên Phủ.

Sơn La: Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp.

Hòa Bình: Cao Phong, Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc.

Lào Cai: Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, Sa Pa, TP Lào Cai.

Yên Bái: Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ.

Hà Giang: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Xín Mần, TP Hà Giang, Quang Bình.

Bắc Kạn: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, TP Bắc Kạn.

Tuyên Quang: Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên, TP Tuyên Quang.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An.

Thái Nguyên: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Đại Từ.

Phú Thọ: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Phú Thọ, Thanh Ba.

Quảng Ninh: Thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, TP Móng Cái, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TP Hạ Long, huyện Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu.

Lạng Sơn: TP Lạng Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập.

Bắc Giang: Lạng Giang, Sơn Động, Tân Yên, Yên Thế.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Ngày 1-4/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, khu Tây Bắc và Việt Bắc từ đêm 1/8 đến ngày 2/8 mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 30-60, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ 5/8, khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong thời kỳ dự báo từ đêm 2/8 đến ngày 9/8, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 3/8 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.