Dự báo thời tiết 10 ngày: Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông diện rộng

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Thời tiết trên cả nước từ nay đến đầu tháng 5 có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Trong khi miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa diện rộng do tác động của không khí lạnh yếu thì các khu vực phía Nam tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng, kèm theo các cơn mưa rào và dông lúc chiều tối, đêm.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (26/4), Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/4 đến 3h ngày 26/4 có nơi trên 40mm như: Ea Tul (Đắk Lắk) 53,6mm, Chư Gu (Gia Lai) 40,6mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 60,4mm…

Do tác động của không khí lạnh yếu, miền Bắc mưa to trở lại.

Trong ngày và đêm 26/4, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận hình thái thời tiết đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa. Dự báo, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi vượt ngưỡng 60mm. Mưa chủ yếu tập trung vào khung giờ chiều tối và tối.

Ban ngày, thời tiết tại hai khu vực này chủ yếu là nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 31-35°C, có nơi nắng nóng trên 35°C.

Từ nay đến 27/4, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái ít mưa, chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-33°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/4 đến ngày 5/5, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông cục bộ. Trong đó, do tác động của không khí lạnh yếu, từ chiều tối 27-28/4 khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày 30/4-1/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Bắc Trung Bộ nhìn chung khá ổn định. Ban ngày trời nắng, chưa ghi nhận dấu hiệu của nắng nóng. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi, đặc biệt trong các ngày 27–28/4 và 30/4–1/5, khu vực này khả năng ghi nhận mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt 35°C. Chiều tối và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, khả năng mưa trên diện rộng tại các khu vực này chưa cao.

Trong thời kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (từ 30/4 đến 4/5), Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng gia tăng mưa rào và dông rải rác, đặc biệt vào chiều tối và tối.

Đây là giai đoạn mưa chuyển mùa thường xuất hiện với cường độ mạnh, dễ kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 26/4, Hà Nội trời nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm nắng, nhiệt độ cao nhất 29-31°C, thấp nhất 23-25°C.

Ngày mai 27/4, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 32°C, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm không có nhiều biến động, duy trì mức 25°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 28/4, do tác động của đợt không khí lạnh cường độ yếu, mưa dông xuất hiện trở lại ở Hà Nội, nhiệt độ trong ngày cũng giảm, cao nhất 28°C, thấp nhất 24°C.

Ngày 29/4, Hà Nội tạnh ráo, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 25-30°C trong ngày.

Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (30/4-1/5), mưa dông tái diễn ở Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29°C, thấp nhất dao động 24-26°C.

Từ 2-5/5, Hà Nội không mưa, tạnh ráo nhưng chưa ghi nhận nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-33°C, thấp nhất ổn định ở mức 24-25°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khoẻ trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 26/4

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.