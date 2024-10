Dự báo không khí lạnh tăng cường độ, Trung Bộ mưa lớn diện rộng trong tháng 10

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết tháng 10/2024 và cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng xảy ra ở miền Trung trong thời kỳ này.

Cụ thể, tháng 9/2024, Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão là Yagi (bão số 3) và Soulik (bão số 4). Trong đó, chiều 7/9, bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng với cường độ cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 16-17 gây thiệt hại nặng nề đối với các địa phương này.

Hoàn lưu bão số 3, Bắc Bộ mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm, đặc biệt ở Định Hóa (Thái Nguyên) có mưa 612mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 683mm.

Dự báo thời tiết tháng 10, không khí lạnh xu hướng gia tăng tần suất và cường độ. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Đợt mưa từ 17-23/9 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 4, Trung Bộ mưa diện rộng, đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi hơn 500mm, đặc biệt Hương Sơn (Hà Tĩnh) 636mm.

Trên cả nước đã quan trắc được 40 trạm khí tượng tổng lượng mưa tháng 9 vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như trạm Chi Nê (Hoà Bình) tổng lượng mưa tháng 9 quan trắc được mức 1056,7mm, vượt lịch sử 867,3mm cùng thời kỳ năm 1973; Bắc Quang (Hà Giang) 1646,7mm vượt mức 1250,4mm năm 2020...

Dự báo thời tiết tháng 10, cơ quan khí tượng cho biết, bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên biển Đông là 2 cơn, đổ bộ 0,8 cơn).

Cũng trong tháng 10, Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng; Đề phòng mưa dông trên phạm vi cả nước kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trên cả nước trong tháng 10 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, Trung Bộ cao hơn 10-30%.

Cũng trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ.