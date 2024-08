Dự án Top 1 khu Đông TP.HCM hứa hẹn lập kỷ lục thị trường

(VTC News) -

Đáp ứng xu hướng an tâm mọi bề của người mua nhà

Là đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM, Vinhomes Grand Park từng nhiều lần “gây chấn động” thị trường với các kỷ lục thanh khoản vô tiền khoáng hậu. Đơn cử, The Origami lập kỷ lục trong 3 ngày có gần 2.400 khách đăng ký mua; The Manhattan trong 8 ngày 550 căn biệt thự được đăng ký mua hết; The Rainbow bán hết 10.000 căn trong 17 ngày.

Mới đây nhất, chỉ trong vòng 34 giờ đồng hồ, Glory Heights có gần 2.000 khách hàng hoàn thành thủ tục đặt chỗ trong đợt mở bán đầu tiên.

Các dự án căn hộ tại Vinhomes Grand Park đạt được lượng giao dịch ấn tượng trên thị trường.

Không chỉ là lựa chọn ưu tiên của các gia đình mong muốn tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, các dự án tại Vinhomes Grand Park còn là tài sản đầu tư không ngừng gia tăng giá trị nhờ sở hữu pháp lý rõ ràng, thi công nhanh chóng và đúng tiến độ.

Niềm tin càng được củng cố khi chủ đầu tư luôn giữ vững cam kết, đảm bảo quyền lợi cho cư dân và nhà đầu tư. Đơn cử, trong quý III/2024, Vinhomes sẽ bàn giao 3.000 sổ hồng cho cư dân Vinhomes Grand Park.

The Opus One được bảo chứng bằng uy tín của chủ đầu tư Vinhomes khi luôn mang đến các sản phẩm đầy đủ pháp lý.

Trong bối cảnh người mua nhà đặc biệt quan tâm đến những yếu tố giúp đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro trong giao dịch, đầu tư, Vinhomes Grand Park càng khẳng định vị thế của một điểm đến hấp dẫn bậc nhất phía Nam.

“Thời điểm này, cái tên đang được mong chờ nhất chính là The Opus One - dự án Top 1 được kỳ vọng sẽ thiết lập thêm kỷ lục thanh khoản tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM”, anh Đức Doanh, tư vấn một sàn giao dịch BĐS tại TP Thủ Đức, cho biết.

Dự án Top 1 với những giá trị hiếm có trên thị trường.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, The Opus One đã trở thành tâm điểm thị trường khu Đông TP HCM và được đông đảo khách hàng đón đợi khi hội tụ cùng lúc nhiều giá trị vượt trội và hiếm có.

Đây là một trong những dự án căn hộ cuối cùng được ra mắt tại đại đô thị với số lượng giới hạn và là sản phẩm hợp tác giữa hai nhà phát triển BĐS hàng đầu là Vinhomes và tập đoàn SAMTY (Nhật Bản). Bảo chứng từ 2 thương hiệu lớn, giàu kinh nghiệm và uy tín càng đẩy mức độ quan tâm, tìm kiếm các sản phẩm tại The Opus One lên cao, tăng sức nóng của dự án trên toàn thị trường.

Dự án Top 1 - The Opus One sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội

Ngoài ra, sức hút của The Opus One còn đến từ vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” của Vinhomes Grand Park cùng bộ tứ “tầm view vĩnh cửu” cực phẩm hiếm dự án nào có được.

Cụ thể, 4 tòa tháp căn hộ bề thế của dự án nằm ngay vị trí tâm điểm của hệ sinh thái Vingroup hoàn chỉnh, kết nối trực tiếp đến TTTM Vincom Mega Mall, đại công viên rộng 36ha, “vũ trụ giải trí” VinWonders, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool hệ Cambridge chỉ trong vòng 1 - 10 phút đi bộ cùng với nhiều tiện ích đẳng cấp khác, như sân tập golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền…

Đặc biệt, lợi thế có 1-0-2 của The Opus One là “bộ tứ tầm view” 360 độ, bao gồm tầm view nghỉ dưỡng và giải trí hướng ra các resort nội khu, đại công viên 36ha, VinWonders; giáo dục và nghệ thuật hướng về Vinschool Cambridge, quảng trường Golden Eagle; hướng nhìn CBD sôi động hướng về Vincom Mega Mall, sân tập golf, tháp văn phòng 43 tầng; hay không gian sông khoáng đạt nhìn về sông Tắc, sông Đồng Nai.

Hệ tiện ích nội khu tại The OPus One mang phong cách resort sang trọng, kiến tạo giá trị sống wellness.

Được định vị là dự án Top 1 với những ưu điểm vượt trội so với các dự án từng ra mắt trước đó, The Opus One còn mang đến cho các cư dân tinh hoa hàng loạt đặc quyền và trải nghiệm sống khác biệt, không dành cho số đông.

Thiết kế và hệ tiện ích nội khu của dự án mang phong cách resort hạng sang hướng đến các giá trị wellness, giúp cư dân tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Thiết kế và hệ tiện ích nội tòa được đầu tư theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, mang đến sự tiện nghi và tinh tế tối đa.

Ngoài ra, tất cả các căn hộ The Opus One đều được trang bị công nghệ Smarthome và bàn giao liền tường, với trang thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, như Dessmann, Hafele, Gorenji, Kohler, Grohe, Rosieres… kiến tạo chất sống xứng tầm dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Với nhiều tiện ích vượt trội, The Opus One hứa hẹn tạo ra cú hích cho thị trường TP.HCM vào những tháng cuối năm. Trong giai đoạn thị trường thẩm thấu hàng loạt chính sách mới, những sản phẩm như The Opus One càng được coi là hàng hiếm, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt, và việc sở hữu sẽ chỉ thuộc về những khách hàng nhanh chân.