Dự án sở hữu nhiều giải thưởng uy tín nhất tại TP.HCM mở rộng

Hơn 99% sổ hồng trao tay sau 1 năm bàn giao, 68 tiện ích chất lượng cao và sự ổn định sống của cư dân là nét đặc trưng của khu căn hộ Happy One Central hiện tại.

Ngay từ khi ra mắt, Happy One Central đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường với những tiêu chuẩn phát triển bài bản, thiết kế hiện đại và tiện ích đầu tư vượt chuẩn khu vực.

Ở PropertyGuru Vietnam 2021, Happy One Central vinh dự được vinh danh giải thưởng “Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương” – một trong những hệ thống giải thưởng uy tín và có quy trình đánh giá nghiêm ngặt hàng đầu châu Á. Đây là sự công nhận cho tính đồng bộ trong quy hoạch, kiến trúc và cách chủ đầu tư tích hợp công nghệ, tiện ích nhằm nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân.

Đồng thời, với những thế mạnh cũng như định hướng đúng đắn từ chủ đầu tư, các dự án cao tầng đã và đang triển khai lúc bấy giờ - vào năm 2022, dòng sản phẩm Happy One đã ghi nhận là “Thương hiệu truyền cảm hứng” và được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) – giải thưởng uy tín khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng không chỉ dành riêng cho một công trình, mà là sự ghi nhận cho triết lý phát triển bền vững, cam kết đồng hành cùng khách hàng; Từng bước đi của Tập đoàn Vạn Xuân đều lấy khách hàng làm trọng tâm, ưu tiên tiến độ thực tế, pháp lý rõ ràng và tập trung nhiều tâm huyết vào chất lượng tiện ích – dịch vụ để đáp ứng cũng như nâng cấp các nhu cầu cần thiết của cư dân hiện đại.

Mỗi tiện ích tại Khu căn hộ đều được đầu tư và chăm sóc bài bản nhằm phục vụ nhu cầu sống của mỗi cư dân.

Năm 2024, Happy One Central tiếp tục lập kỷ lục và được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam xác lập danh hiệu “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền hai đỉnh tòa tháp”. Không chỉ mang yếu tố biểu tượng, điểm nhấn này còn cho thấy sự đầu tư khác biệt và sự sáng tạo đột phá của Vạn Xuân Group trong việc nâng tầm tiện ích, đồng thời tăng thêm giá trị trải nghiệm và tính biểu trưng cho khu căn hộ giữa lòng đô thị năng động.

Đi cùng với thành công của dự án, Vạn Xuân Group cũng liên tiếp nhận về nhiều giải thưởng uy tín khác, như: Top 10 Doanh nghiệp bất động sản triển vọng 2024; và gần đây nhất, tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025, doanh nghiệp đã xuất sắc nhận bộ đôi giải thưởng danh giá: “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam” (Best Mid-Market Developer Vietnam 2025) và Happy One Sora - dự án mới được triển khai từ đầu năm 2025 - đã nhận về danh hiệu “Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam”(Best Condo Boutique Design Vietnam 2025).

Thành tựu khẳng định chiến lược phát triển sản phẩm ở thực và vai trò tiên phong của Vạn Xuân Group tại thị trường bất động sản phía Nam.

Loạt giải thưởng uy tín vừa kể trên chắc chắn không đơn thuần là danh hiệu mà còn là lời khẳng định trên mỗi hành trình “kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng” của Vạn Xuân Group nói chung; và mỗi khu căn hộ, mỗi sản phẩm Happy One - đặc biệt là Happy One Central nói riêng sẽ là lựa chọn xứng tầm cho mỗi cư dân sở hữu, là “tài sản tích sản” an toàn cho nhà đầu tư muốn nắm giữ bất động sản thực trong giai đoạn thị trường đang trở lại quỹ đạo ổn định.

