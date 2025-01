Dự án sang, mức giá hời, sở hữu dễ trên thị trường phía Đông TP.HCM

(VTC News) -

Sức sống sôi động của đại đô thị cùng chính sách khuyến khích cư dân về ở sớm của chủ đầu tư đã thúc đẩy nhiều khách hàng chốt căn hộ hạng sang tại The Opus One - dự án Top 1 đang có mức giá siêu hời, chỉ cần thanh toán từ 39 triệu đồng/tháng.

Tọa độ siêu sang trong không gian sống sôi động

Vừa chốt một căn hộ 2PN tại tòa OS1 - The Opus One, anh Tuấn Anh (TP.HCM) chia sẻ, chưa khi nào mình lại ra quyết định nhanh đến vậy.

“Site tour một vòng, ngắm nhìn và hình dung toàn bộ tiện ích nội ngoại khu, phân tích chính sách bán hàng cùng khả năng tài chính bản thân, thấy khả thi, nên tôi đã quyết định xuống tiền ngay. Quyết định chỉ trong 1 ngày khiến người thân, bè bạn ngỡ ngàng”, anh Tuấn Anh nói.

Tuy nhiên, đó không phải là quyết định bốc đồng. Anh Tuấn Anh cho biết, bản thân đã là du khách thường xuyên của Vinhomes Grand Park. Nhịp sống sôi động và chuỗi sự kiện hấp dẫn thường xuyên được tổ chức tại đây chính là động lực thôi thúc anh chuyển cư.

Động lực ấy càng gia tăng mạnh mẽ khi tới đây, hơn 60.000 cư dân đại đô thị được đón cái “Tết diệu kỳ - Xuân đoàn viên” kéo dài từ 18/1 đến 26/1/2025 (tức 19 đến 27 tháng Chạp). Một không gian du Xuân đón Tết đậm đà bản sắc văn hóa sẽ được mở ra, mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo, như thưởng thức âm nhạc hàng đêm, sắm Tết tại 200 gian hàng với đủ đầy các sản vật 3 miền, cùng gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ, check-in và ghi lại hàng ngàn bức ảnh đẹp bên cung đường hoa xuân rực rỡ, các tiểu cảnh trang trí công phu…

“Một cộng đồng cư dân văn minh, đoàn kết được chủ đầu tư chăm sóc tận tình đời sống tinh thần khiến tôi càng thêm mong ngóng ngày dọn về căn hộ mới”, anh Tuấn Anh nói.

Từ ngày 18/1 đến 26/1/2025, nhiều sự kiện đón Tết sôi động sẽ diễn ra tại Vinhomes Grand Park.

Và dù chưa đến thời điểm nhận bàn giao căn hộ, những cư dân như anh Tuấn Anh đã hình dung rõ nét cuộc sống tại The Opus One. Là dự án duy nhất tại Vinhomes Grand Park được kiến tạo bởi hai nhà phát triển BĐS hàng đầu là Vinhomes và Tập đoàn SAMTY (Nhật Bản), The Opus One hội tụ đầy đủ tiêu chí để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của không gian sống dành cho giới tinh hoa.

Trong đó, vị trí trung tâm trong lòng trung tâm không chỉ giúp dự án dễ dàng kết nối với các tiện ích hạng sang chỉ trong 1-10 phút di chuyển, mà còn đưa The Opus One trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện sôi động thường xuyên được tổ chức tại Vinhomes Grand Park.

Dễ dàng sở hữu với tài chính vừa tầm

Hội tụ các giá trị vượt trội, cung cấp ra thị trường đa dạng sản phẩm với loại hình studio, 1PN, 2PN và 3PN phù hợp với nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng của từng chủ nhân, dễ hiểu khi The Opus One lập kỷ lục thanh khoản ngay trong đợt mở bán đầu tiên. 625 căn hộ, chiếm gần 70% giỏ hàng ra đợt đầu, có chủ chỉ trong vòng 30 tiếng.

The Opus One mang tới dòng căn hộ siêu sang, mức giá siêu hời, sở hữu siêu dễ trên thị trường.

Dự án càng tăng nhiệt khi chủ đầu tư tung ra chính sách hấp dẫn bậc nhất trên thị trường. Giữa lúc phân khúc căn hộ hạng sang liên tục lập đỉnh từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, giá bán của The Opus One ngay thời điểm này chỉ từ 65 triệu đồng/m2.

Một điểm đáng chú ý khác của chính sách là phương án thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt, kéo dài tới thời điểm bàn giao toàn dự án (năm 2026) giúp người mua chỉ cần thanh toán từ 39 triệu đồng/tháng. Chủ đầu tư còn hỗ trợ khách vay tới 70%, với lãi suất 0% trong thời gian lên tới 30 tháng. Chính sách này đặc biệt có lợi cho người mua trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng đang có xu hướng tăng lên.

Ngoài ra, người mua còn được hưởng nhiều trợ lực hấp dẫn khác, như ưu đãi 10% khi thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ chuẩn và sở hữu ngay sản phẩm với chi phí ban đầu chỉ 15%. Khuyến khích cư dân về ở sớm, chủ đầu tư tặng thêm khách gói quà tặng nội thất theo loại hình căn hộ, gồm: căn studio: 160 triệu đồng; 1PN+1: 260 triệu đồng; 2PN: 360 triệu đồng (chiết khấu vào giá bán).

The Opus One mang tới dòng căn hộ hạng sang, sở hữu không gian nghỉ dưỡng 5 sao.

Đón đầu làn sóng tăng trưởng trở lại của thị trường bất động sản, nhiều khách hàng và nhà đầu tư đã tận dụng chính sách bán hàng ưu việt để sở hữu “tổ ấm thượng lưu” tại dự án Top 1 của Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM. Đây cũng là khối tài sản không ngừng gia tăng giá trị, nhất là khi hạ tầng khu Đông đang liên tục thăng hạng.

“The Opus One chính là một lời giải cho mọi bài toán đầu tư trên thị trường. Dự án mang tới phân khúc hot nhất, có vị trí đắc địa nhất, tiện ích đủ đầy nhất, đặt trong đại đô thị sở hữu cộng đồng văn minh. Không chỉ là nơi ở hoàn hảo, The Opus One còn mang tới cơ hội kinh doanh, đầu tư vượt trội”, anh Tuấn Anh chia sẻ.