Dự án Picity Sky Park chính thức cất nóc vượt tiến độ

(VTC News) -

Sáng 28/12/2025, Tập đoàn Pi Group cùng Tổng thầu Decofi đã long trọng tổ chức lễ cất nóc dự án Picity Sky Park. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc hoàn tất phần thô mà còn minh chứng cho tiềm lực của đơn vị phát triển trong việc hiện thực hóa một không gian sống chuẩn quốc tế tại tâm điểm siêu đô thị phía Đông TP.HCM.

Theo đại diện đơn vị phát triển, lễ cất nóc là giai đoạn quan trọng nhất trong lộ trình thi công. Sau cột mốc này, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất và hệ thống cảnh quan, hướng tới mục tiêu bàn giao nhà cho cư dân vào Quý 1/2027.

Đại diện Tập đoàn Pi Group, Tổng thầu Decofi cùng các đối tác chiến lược thực hiện nghi thức cất nóc dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Pi Group chia sẻ: "Picity Sky Park là tâm huyết của chúng tôi trong hành trình kiến tạo đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Lễ cất nóc không chỉ là minh chứng cho năng lực, uy tín của Pi Group mà còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị phát triển, nhà thầu và các đối tác chiến lược quốc tế.” Pi Group cũng đặc biệt tri ân hơn 1.000 kỹ sư và công nhân đã nỗ lực ngày đêm trên công trường để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Picity Sky Park sở hữu vị trí đắc địa ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng - cửa ngõ giao thương huyết mạch kết nối TP Thủ Đức với các khu vực lân cận. Tọa lạc tại tâm điểm quy hoạch siêu đô thị TP.HCM mở rộng, từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất và hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu như Vincom Thủ Đức, Gigamall, Đại học Quốc gia, hệ thống chợ truyền thống và trường học liên cấp…

Dự án Picity Sky Park có chiều cao nổi bật trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng với 40 tầng nổi.

Sau giai đoạn thi công thần tốc, Picity Sky Park đã hoàn thiện 100% hạng mục kết cấu, chính thức cất nóc và sẵn sàng cho công tác thi công mặt trong căn hộ, tiện ích, lắp đặt kỹ thuật… Đây được xem là nền tảng vững chắc để định hình nên tổ hợp không gian sống quy mô với 3 block cao từ 21 - 40 tầng, cung ứng ra thị trường hơn 1.500 căn hộ và 22 căn shophouse trên tổng diện tích 10.611 m2.

Không dừng lại ở một nơi an cư đơn thuần, Picity Sky Park được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực sống mới thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Đây là dự án hiếm hoi tiên phong tích hợp giải pháp AI - IoT - Blockchain vào quản lý và vận hành, mang đến sự an toàn và tiện lợi tối ưu cho cư dân.

Đáng chú ý, từ giữa tháng 11/2025, Pi Group đã chính thức hoàn thiện và mở cửa khu vực căn hộ mẫu để đón khách tham quan. Điều này không chỉ giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận không gian sống tương lai mà còn có cơ sở để kiểm chứng chất lượng bàn giao tiêu chuẩn quốc tế theo đúng cam thực hiện từ phía chủ đầu tư.

Ghi nhận thực tế tại nhà mẫu, sức hút lớn nhất tập trung vào dòng căn hộ 1 phòng ngủ và căn hộ trần cao Hi-ceiling. Đây là hai dòng sản phẩm sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội nhờ đánh đúng vào nhu cầu của nhóm khách hàng an cư.

Với lợi thế chiều cao trần vượt trội, căn hộ Hi-ceiling cho phép nhân đôi giá trị sử dụng trên cùng một diện tích sàn khi đi kèm hệ giường tầng thông minh được bàn giao sẵn nhằm tối ưu hóa công năng cho các gia đình trẻ hoặc nhóm khách thuê hiện đại. Chính sự linh hoạt trong thiết kế không chỉ mang lại không gian sống thông minh mà còn bảo chứng cho tính thanh khoản cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng vận hành khai thác ngay khi nhận bàn giao.

Bên cạnh ưu thế thiết kế, Picity Sky Park còn gia tăng sức cạnh tranh bằng giải pháp tài chính linh hoạt. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà, đồng thời được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ. Ngoài ra, chính sách ân hạn nợ gốc 24 tháng cùng gói ưu đãi lãi suất độc quyền kéo dài 36 tháng đã tạo ra "lá chắn" tài chính vững chắc. Giải pháp này không chỉ giúp người mua chủ động dòng tiền mà còn giảm thiểu tối đa áp lực thanh toán, đảm bảo lộ trình an cư thảnh thơi trong những năm đầu nhận nhà.

Căn hộ bàn giao thực tế tại dự án Picity Sky Park với trọn bộ nội thất cao cấp.

Lễ cất nóc dự án Picity Sky Park là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết tiến độ và chất lượng của Pi Group đối với khách hàng. Đây đồng thời là bước đi vững chắc trong lộ trình hiện thực hóa tổ ấm trong mơ cho hàng ngàn gia đình, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và gia tăng giá trị bất động sản bền vững tại TP.HCM.