Dự án Làng Vân – mảnh ghép vàng kiến tạo tương lai mới cho Đà Nẵng

(VTC News) -

Đà Nẵng – “thủ phủ” kinh tế - tâm điểm tăng trưởng miền Trung

Trong bức tranh phát triển kinh tế tiến vào kỷ nguyên mới của Việt Nam, Đà Nẵng đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng. Thành phố không chỉ sở hữu vị trí địa chính trị đặc biệt, là cửa ngõ ra biển của Hành lang Kinh tế Đông Tây, mà còn được ví như đầu mối giao thương quốc tế khi kết nối trực tiếp với hơn 35 thành phố thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là một trong số ít đô thị hội tụ cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, đường sắt Bắc Nam và hệ thống cao tốc, tạo nên nền tảng hạ tầng vững chắc cho sự bứt phá trong tương lai.

Đà Nẵng đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các công trình trọng điểm quốc gia. Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của cả nước được triển khai tại đây, dự kiến đóng góp từ 12% đến 26% GRDP của thành phố. Cảng Liên Chiểu với vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng sẽ trở thành siêu cảng quy mô hàng đầu, tạo động lực phát triển logistics và thương mại.

Bên cạnh đó, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp vệ tinh đang hình thành một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế. Sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng được định hướng nâng công suất lên 25 triệu hành khách mỗi năm vào 2030 và 30 triệu hành khách vào 2050. Tất cả những yếu tố này đang mở ra dư địa tăng trưởng to lớn cho bất động sản, dịch vụ và du lịch của thành phố.

Giữa bối cảnh ấy, sự xuất hiện của “siêu dự án” Làng Vân (Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân) của chủ đầu tư Vingroup tại chân đèo Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, TP Đà Nẵng) mang ý nghĩa chiến lược, vẽ lại đường chân trời phía Tây Bắc thành phố. Nơi đây vốn được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, nơi mây trời hội tụ, núi Bạch Mã hùng vĩ gặp vịnh Đà Nẵng nguyên sơ.

Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân đã khởi công ngày 22/6/2025.

Với địa thế tựa sơn hướng thủy hiếm có, dự án không chỉ sở hữu giá trị phong thủy độc bản mà còn mở ra tầm nhìn panorama kép, vừa ngắm núi non trùng điệp, vừa hướng ra biển trời bao la. Vị trí này cũng là một gạch nối trên hành trình di sản miền Trung, từ Cố đô Huế đến phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, mang lại giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc.

Biểu tượng mới dưới chân “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”

Trên diện tích hơn 500 hecta, dự án Làng Vân được quy hoạch để tôn vinh tối đa vẻ đẹp tự nhiên. Không gian sống tại đây ôm trọn rừng núi xanh mát, những dòng suối len lỏi và bãi biển cát trắng mịn. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên nguyên sơ và kiến trúc đô thị - nghỉ dưỡng hiện đại tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng độc đáo, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Dự án không chỉ đơn thuần mang đến ngôi nhà thứ hai, mà còn là một đô thị biển hiếm có, nơi cư dân có thể an cư lâu dài để mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ sang trọng.

Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân sở hữu vị trí tựa sơn hướng thủy hiếm có.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành điểm đến toàn cầu, dự án Làng Vân được đầu tư hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế. Các khu khách sạn nghỉ dưỡng năm sao với phong cách bungalow giữa núi rừng và khách sạn boutique sang trọng ven biển mang lại trải nghiệm riêng tư hiếm có.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe quy mô lớn theo phong cách Hàn Quốc, kết hợp với các tổ hợp nhà hàng, skybar và bể tràn vách núi, tạo nên những không gian thư giãn hoàn hảo. Đặc biệt, tại đây còn có VinWonders quy mô 24ha - Tổ hợp công viên vui chơi giải trí thể thao rèn luyện khám phá chủ đề trên địa hình đồi núi hướng ra biển xanh đầy mê hoặc, hội tụ những trải nghiệm hấp dẫn khó quên.

Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm thương mại, beach club phong cách Bali, cùng chuỗi công viên cảnh quan giúp nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí cho cả cư dân lẫn du khách.

Điểm nhấn khác biệt của dự án Làng Vân là triết lý phát triển “thiên đường sống”, nơi ranh giới giữa cư dân và du khách được xóa nhòa. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là nơi kiến tạo tổ ấm lâu dài, truyền đời.

Chủ sở hữu bất động sản tại đây được bảo chứng bằng giá trị sở hữu lâu dài, đồng thời thừa hưởng nền tảng giáo dục ưu việt từ hệ thống Vinschool và các đối tác quốc tế danh tiếng, mở ra một môi trường sống hoàn hảo cho những gia đình tinh hoa.

Ngày 22/6/2025, lễ khởi công dự án đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định vai trò then chốt của dự án Làng Vân trong chiến lược phát triển quốc gia. Với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng, dự án không chỉ tạo hàng chục nghìn việc làm, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương mà còn thúc đẩy mạnh mẽ du lịch và kinh tế toàn khu vực miền Trung.

Hơn cả một dự án bất động sản, dự án Làng Vân là biểu tượng cho tầm nhìn tương lai của Đà Nẵng – nơi núi và biển giao hòa, nơi con người tận hưởng chuẩn mực sống và nghỉ dưỡng mới, và cũng là động lực đưa thành phố vươn lên vị thế trung tâm du lịch – đầu tư hàng đầu khu vực.