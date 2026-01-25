Dự án bị thu hồi gần 2 năm, người dân Gia Lai vẫn không thể sửa nhà

"Chúng tôi nhận thấy tình trạng "treo sau khi thu hồi" là một lỗ hổng trong quản lý đô thị, chúng tôi không phản đối việc phát triển các dự án mà chỉ cần sự rõ ràng và tốc độ. Nếu dự án không thể triển khai, hãy cho người dân có quyền lợi. Nếu có dự án mới, hãy bồi thường và tái định cư thỏa đáng để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống", ông Nguyễn Trí bức xúc.