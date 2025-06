ĐSQ Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân đảm bảo an toàn trong bối cảnh xung đột leo thang

Từ ngày 13/6, xung đột Israel - Iran chính thức bước vào giai đoạn đối đầu trực tiếp, sau khi Israel không kích phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong ba ngày qua, hàng trăm tên lửa đạn đạo và UAV từ lãnh thổ Iran và Yemen phóng vào khu vực trung tâm và miền Bắc Israel, gây nhiều thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các thành phố như Tel Aviv, Haifa và khu vực ở miền Bắc.

Dù hệ thống phòng không của Israel đã đánh chặn thành công phần lớn các đợt tấn công song vẫn ghi nhận hàng chục người thương vong, may mắn không có người Việt Nam bị thương vong.

Một tòa nhà chung cư ở đường Levy Eshkol ( Tel Aviv) bị phá hủy do trúng tên lửa rạng sáng 16/6/2025.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã áp dụng tình trạng khẩn cấp toàn quốc, đóng cửa toàn bộ trường học, cấm tụ tập công cộng, ngưng hoạt động các khu công nghiệp và trung tâm thương mại. Tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất ngày 30/6.

Sân bay quốc tế Ben Gurion cũng đã đóng cửa toàn bộ đến ít nhất ngày 17/6, các chuyến bay từ và đến nhiều thành phố châu Âu, châu Á bị hủy đến ngày 23/6. Trong khi đó, cửa khẩu biên giới trên bộ có thể đóng đột xuất. Người dân được yêu cầu vào nơi trú ẩn an toàn khi có cảnh báo tên lửa.

Hiện nay, Đại sứ quán một số nước tại Israel đã khuyến cáo công dân tuân thủ các quy định sở tại, đồng thời khuyến khích họ trở về nước hoặc sang nước thứ ba ngay khi có điều kiện.

Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel gửi thông báo đến cộng đồng người Việt ở sở tại với các nội dung sau:

1. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên cập nhật thông tin trong các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm tình hình và trao đổi thông tin khi cần thiết. Tiếp tục hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong thời gian nhạy cảm này, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn... chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và gia đình trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.

2. Theo dõi sát cảnh báo trên ứng dụng Home Front Command (các ứng dụng cảnh báo tương tự như Tzofar/ Red Alerts), các trang thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Israel và các thông tin trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Luôn chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn, đèn pin, nước, thực phẩm khô, thuốc men, thiết bị liên lạc và pin sạc dự phòng.

3. Khuyến khích bà con thường xuyên cập nhật thông tin sở tại và sẵn sàng về nước hoặc sang nước thứ ba khi chính quyền cho phép. Thông tin về thời gian mở cửa của cảng hàng không và các cửa khẩu trên bộ (sang Ai Cập và Jordan) có thể tham khảo trên trang thông tin chính thức của Israel tại địa chỉ trang web: https://www.iaa.gov.il/en/.

4. Đại sứ quán hiện đã chuyển sang hình thức làm việc từ xa, văn phòng đóng cửa để tuân thủ theo các quy định của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel. Đối với các dịch vụ và hỗ trợ giấy tờ lãnh sự, bà con có thể liên hệ để được hướng dẫn theo các số điện thoại bên dưới.

5. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị công dân liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân sau:

- Anh Trần Văn Gioóc, Bí thư thứ Nhất, Điện thoại ‪+972-555025616‬, email: [email protected]

- Chị Nguyễn Thuỳ Anh, Bí thư thứ Hai, Điện thoại ‪+972-52-727-4248‬, email: [email protected]

- Chị Nguyễn Bích Thủy, Bí thư thứ Nhất, Điện thoại ‪+972-50-878-3373‬, email: [email protected].